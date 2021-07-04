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При беспорядках в Эсватини погибли 40 человек
При беспорядках в Эсватини погибли 40 человек - РИА Новости, 04.07.2021
При беспорядках в Эсватини погибли 40 человек
Число погибших в результате беспорядков, вспыхнувших в южноафриканском королевстве Эсватини, достигло 40 человек, говорится в поступившем РИА Новости заявлении... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T01:30
2021-07-04T07:41
эсватини (свазиленд)
африка
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число погибших в результате беспорядков, вспыхнувших в южноафриканском королевстве Эсватини, достигло 40 человек, говорится в поступившем РИА Новости заявлении продемократической организации "Сеть солидарности Свазиленда" (SSN; Свазиленд - бывшее название Эсватини).В Эсватини ранее начались демонстрации против монархии и за процесс демократизации. Протесты переросли в беспорядки, участники которых, как сообщалось, в том числе поджигали магазины и учреждения, предположительно, принадлежащие королю Мсвати III. На фоне протестов власти королевства ввели комендантский час."Число людей, которые, как подтверждено, погибли в результате резни, учиненной по приказу короля Мсвати, составляет не менее 40", - отметили в SSN. В заявлении подчеркивается, что большинство погибших "были расстреляны просто за нарушение комендантского часа". По мнению организации. имели место "явные преступления против человечности".Король Мсвати III является последним в Африке абсолютным монархом. Он правит в стране более трех десятилетий.
https://ria.ru/20210701/esvatini-1739484834.html
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эсватини (свазиленд), африка, в мире
При беспорядках в Эсватини погибли 40 человек
01:30 04.07.2021 (обновлено: 07:41 04.07.2021)
 
© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Depositphotos / Free2014

При беспорядках в Эсватини погибло 40 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число погибших в результате беспорядков, вспыхнувших в южноафриканском королевстве Эсватини, достигло 40 человек, говорится в поступившем РИА Новости заявлении продемократической организации "Сеть солидарности Свазиленда" (SSN; Свазиленд - бывшее название Эсватини).
В Эсватини ранее начались демонстрации против монархии и за процесс демократизации. Протесты переросли в беспорядки, участники которых, как сообщалось, в том числе поджигали магазины и учреждения, предположительно, принадлежащие королю Мсвати III. На фоне протестов власти королевства ввели комендантский час.
"Число людей, которые, как подтверждено, погибли в результате резни, учиненной по приказу короля Мсвати, составляет не менее 40", - отметили в SSN. В заявлении подчеркивается, что большинство погибших "были расстреляны просто за нарушение комендантского часа". По мнению организации. имели место "явные преступления против человечности".
Король Мсвати III является последним в Африке абсолютным монархом. Он правит в стране более трех десятилетий.
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