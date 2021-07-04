https://ria.ru/20210704/pistolet-1739798979.html

В Саратовской области ребенок попал в реанимацию после игры с пистолетом

В Саратовской области ребенок попал в реанимацию после игры с пистолетом - РИА Новости, 04.07.2021

В Саратовской области ребенок попал в реанимацию после игры с пистолетом

Трехлетний мальчик в Саратовской области выстрелил из травматического пистолета отца и попал в реанимацию, следователи проводят проверку, сообщило региональное... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T11:30

2021-07-04T11:30

2021-07-04T11:30

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

балаковский район

происшествия

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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Трехлетний мальчик в Саратовской области выстрелил из травматического пистолета отца и попал в реанимацию, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК РФ."По предварительным данным, 3 июля 2021 года трехлетний мальчик вместе с родителями находился в доме, расположенном в СНТ "Прогресс"... Балаковского района. Около 23.00 (22.00 мск) ребенок взял травматический пистолет, принадлежащий отцу, оставленный на столе в коридоре, и нажал на курок, получив ранение лица и головы. По предварительным данным, пистолет был заряжен сигнальными патронами. Родители доставили мальчика в медицинское учреждение, где он был госпитализирован в отделение реанимации", - говорится в сообщении.Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.Как сообщила прокуратура области, по предварительным данным, мальчик взял со стола отцовский травматический пистолет и, "играя, нажал на курок". Надзорное ведомство также начало проверку."В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства инцидента, а также факт выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций. По результатам проверки при наличии оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования", - заявили в прокуратуре.

https://ria.ru/20210513/pistolet-1732145522.html

саратовская область

балаковский район

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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, балаковский район, происшествия