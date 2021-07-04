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В Москве появится пешеходный переход над проспектом Мира
В Москве появится пешеходный переход над проспектом Мира - РИА Новости, 04.07.2021
В Москве появится пешеходный переход над проспектом Мира
В столице появится пешеходный переход, который разместится над проспектом Мира, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T09:59
2021-07-04T09:59
2021-07-04T09:59
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В столице появится пешеходный переход, который разместится над проспектом Мира, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что павильон будет в светлых тонах с использованием светопрозрачных вставок. Особенность проекта — в витражном остеклении."Пешеходный переход построят в районе проспекта Мира, домов 202а — 220а, строения 4. Длина его пролета составит около 55 метров, высота конструкций — почти три метра, а общая площадь перехода достигнет приблизительно 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что переход будет доступен и для маломобильных граждан. Он обеспечит переход пассажиров через проспект Мира, а также свяжет район Ростокино с пассажирскими платформами МЦК и остановочным пунктом Северянин МЖД.
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городское хозяйство москвы, мир, московское центральное кольцо (мцк), москва, общество
В Москве появится пешеходный переход над проспектом Мира
В Москве появится пешеходный переход над проспектом Мира