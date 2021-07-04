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Песков оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России
Песков оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России - РИА Новости, 04.07.2021
Песков оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России
Людям придется еще какое-то время жить с пандемией COVID-19, это требует достаточно жестких мер от властей и ответственности в плане вакцинации, заявил... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T14:14
2021-07-04T14:14
2021-07-04T15:05
коронавирус covid-19
россия
владимир соловьев (телеведущий)
здоровье - общество
дмитрий песков
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Людям придется еще какое-то время жить с пандемией COVID-19, это требует достаточно жестких мер от властей и ответственности в плане вакцинации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ковидное время, очевидно, что это та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Также от людей требуется "понимание чрезвычайности ситуации в плане адаптации к ней и подстраивание нашей жизни под те условия, которые нам диктует эта опасность", продолжил представитель Кремля.Во время пандемии в межгосударственных отношениях стало меньше классической, "элегантной" дипломатии, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Стало, наверное, меньше дипломатии в межгосударственных отношениях, меньше элегантной дипломатии, классической дипломатии. Все чаще звучат грубые фразы об угрозах, о желании наказать, ввести санкции и так далее", - посетовал Песков.Как отметил представитель Кремля, всем хотелось бы пожелать, чтобы в мире было больше дипломатии. "И чтобы меньше работы было у министров обороны и у специальных служб", - добавил он.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, владимир соловьев (телеведущий), здоровье - общество, дмитрий песков, коронавирус в россии
Песков оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России
14:14 04.07.2021 (обновлено: 15:05 04.07.2021)
Песков заявил, что ситуация с пандемией COVID-19 требует достаточно жестких мер от властей
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости.
Людям придется еще какое-то время жить с пандемией COVID-19, это требует достаточно жестких мер от властей и ответственности в плане вакцинации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Ковидное время, очевидно, что это та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву
в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1
".
Также от людей требуется "понимание чрезвычайности ситуации в плане адаптации к ней и подстраивание нашей жизни под те условия, которые нам диктует эта опасность", продолжил представитель Кремля.
Во время пандемии в межгосударственных отношениях стало меньше классической, "элегантной" дипломатии, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Стало, наверное, меньше дипломатии в межгосударственных отношениях, меньше элегантной дипломатии, классической дипломатии. Все чаще звучат грубые фразы об угрозах, о желании наказать, ввести санкции и так далее", - посетовал Песков.
Как отметил представитель Кремля, всем хотелось бы пожелать, чтобы в мире было больше дипломатии. "И чтобы меньше работы было у министров обороны и у специальных служб", - добавил он.