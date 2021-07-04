https://ria.ru/20210704/pandemiya-1739811323.html

Песков оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России

Песков оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России - РИА Новости, 04.07.2021

Песков оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России

Людям придется еще какое-то время жить с пандемией COVID-19, это требует достаточно жестких мер от властей и ответственности в плане вакцинации, заявил... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T14:14

2021-07-04T14:14

2021-07-04T15:05

коронавирус covid-19

россия

владимир соловьев (телеведущий)

здоровье - общество

дмитрий песков

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Людям придется еще какое-то время жить с пандемией COVID-19, это требует достаточно жестких мер от властей и ответственности в плане вакцинации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ковидное время, очевидно, что это та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Также от людей требуется "понимание чрезвычайности ситуации в плане адаптации к ней и подстраивание нашей жизни под те условия, которые нам диктует эта опасность", продолжил представитель Кремля.Во время пандемии в межгосударственных отношениях стало меньше классической, "элегантной" дипломатии, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Стало, наверное, меньше дипломатии в межгосударственных отношениях, меньше элегантной дипломатии, классической дипломатии. Все чаще звучат грубые фразы об угрозах, о желании наказать, ввести санкции и так далее", - посетовал Песков.Как отметил представитель Кремля, всем хотелось бы пожелать, чтобы в мире было больше дипломатии. "И чтобы меньше работы было у министров обороны и у специальных служб", - добавил он.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, владимир соловьев (телеведущий), здоровье - общество, дмитрий песков, коронавирус в россии