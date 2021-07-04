В Японии спасли 19 человек после мощного оползня
08:37 04.07.2021 (обновлено: 12:51 04.07.2021)
© REUTERS / KyodoПолицейский с поисково-спасательной собакой на месте оползня, вызванного сильным дождем, в районе Идзусан в Атами, Япония
После мощного оползня в Японии 19 человек были спасены, двое пострадали, еще двое погибли
ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Спасатели подтвердили спасение 19 человек после, сошедшего накануне, мощного оползня в городе Атами префектуры Сидзуока в Японии, двое погибли, еще двое пострадали, несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести, заявил в воскресенье премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.
"К настоящему времени подтверждена гибель двух человек, пострадали еще два человека. Несколько человек числятся пропавшими. Получено подтверждение о спасении 19 человек. Ущерб нанесен примерно 130 домам", - цитирует телеканал NHK слова главы японского правительства.
Суга также отметил, что в связи с продолжающимися ливневыми дождями в различных регионах повышается риск подтоплений и схода оползней.
"Пожалуйста, внимательно следите за обновлениями прогноза погоды и информацией относительно рекомендаций по эвакуации с тем, чтобы избежать приближения к опасным районам, а также чтобы предпринять меры для обеспечения своей безопасности как можно скорее", - добавил Суга.
Около 10 утра субботы в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В городе были немедленно начаты поисково-спасательные работы, а в связи с повышенным риском схода новых оползней власти префектуры объявили о необходимости срочной эвакуации для более 35,5 тысячи человек.
В последние дни на Тихоокеанское побережье Японии, на котором расположен Атами, обрушились сильнейшие ливни. Они размыли почву, что стало причиной оползня. Дожди привели к частичной остановке транспорта. Так, в ночь на воскресенье было прервано движение скоростных поездов, связывающих Токио и Осаку. В результате 260 пассажиров одного из них провели ночь в поезде в ожидании отправления.