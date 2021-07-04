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В Японии спасли 19 человек после мощного оползня

В Японии спасли 19 человек после мощного оползня - РИА Новости, 04.07.2021

В Японии спасли 19 человек после мощного оползня

Спасатели подтвердили спасение 19 человек после, сошедшего накануне, мощного оползня в городе Атами префектуры Сидзуока в Японии, двое погибли, еще двое... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T08:37

2021-07-04T08:37

2021-07-04T12:51

есихидэ суга

сидзуока (префектура)

япония

токио

в мире

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ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Спасатели подтвердили спасение 19 человек после, сошедшего накануне, мощного оползня в городе Атами префектуры Сидзуока в Японии, двое погибли, еще двое пострадали, несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести, заявил в воскресенье премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.Суга также отметил, что в связи с продолжающимися ливневыми дождями в различных регионах повышается риск подтоплений и схода оползней."Пожалуйста, внимательно следите за обновлениями прогноза погоды и информацией относительно рекомендаций по эвакуации с тем, чтобы избежать приближения к опасным районам, а также чтобы предпринять меры для обеспечения своей безопасности как можно скорее", - добавил Суга.Около 10 утра субботы в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В городе были немедленно начаты поисково-спасательные работы, а в связи с повышенным риском схода новых оползней власти префектуры объявили о необходимости срочной эвакуации для более 35,5 тысячи человек.В последние дни на Тихоокеанское побережье Японии, на котором расположен Атами, обрушились сильнейшие ливни. Они размыли почву, что стало причиной оползня. Дожди привели к частичной остановке транспорта. Так, в ночь на воскресенье было прервано движение скоростных поездов, связывающих Токио и Осаку. В результате 260 пассажиров одного из них провели ночь в поезде в ожидании отправления.

сидзуока (префектура)

япония

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В японском Атами сошел мощный оползень Мощный оползень сошел в городе Атами в Японии, могли пострадать не менее 20 человек, разрушены 10 домов. 2021-07-04T08:37 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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