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"Будет тяжелой". Китай рассказал об отношении США к войне с Россией
"Будет тяжелой". Китай рассказал об отношении США к войне с Россией - РИА Новости, 04.07.2021
"Будет тяжелой". Китай рассказал об отношении США к войне с Россией
Консенсус против России и Китая формируется не только среди американского политического истеблишмента, но и в местной прессе. К такому мнению пришли журналисты... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T12:10
2021-07-04T20:11
россия
министерство обороны сша
нато
джо байден
владимир путин
тайвань
китай
сша
безопасность
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Консенсус против России и Китая формируется не только среди американского политического истеблишмента, но и в местной прессе. К такому мнению пришли журналисты издания Global Times после анализа некоторых крупных СМИ.Отмечается, что после встречи двух мировых лидеров в Женеве основной темой обсуждений стал возможный военный конфликт между США с Россией или Китаем.Так, Global Times пишет, что консервативное издание The National Interest сошлось во мнении с либеральным агентством Bloomberg. Они заключили, что потенциальное противостояние Вашингтона с Москвой и Пекином будет "длительным и тяжелым" в случае, если Китай вторгнется на территорию Тайваня, а Россия устроит "балтийский блиц" и проверит обороноспособность НАТО.В свою очередь, Пентагон серьезно настроен одержать победы уже на начальных этапах войны, указывают СМИ, напомнив о его планах создать постоянную военно-морскую оперативную группу в Тихоокеанском регионе.Как подчеркивает Global Times, включение России и Китая в законопроект об оборонном бюджете США свидетельствует о подготовке администрации Джо Байдена к затягиванию и усилению соперничества с этими государствами, что также подтверждают несколько раундов новых санкций против Москвы и попытки сплотить так называемые мировые демократии для противостояния указанным противникам. Таким образом, недавние публикации ведущих американских СМИ и Белого дома говорят о подготовке к долгосрочной конфронтации, если не войне, однако этот сплоченный марш Запада лишь сближает Россию и Китай, углубляя полноценное сотрудничество, заключает Times.
https://ria.ru/20210703/voyna-1739770707.html
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россия
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россия, министерство обороны сша, нато, джо байден, владимир путин, тайвань, китай, сша, безопасность

"Будет тяжелой". Китай рассказал об отношении США к войне с Россией

12:10 04.07.2021 (обновлено: 20:11 04.07.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенные маневры российских и китайских вооруженных сил
Военные маневры российских и китайских вооруженных сил
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Консенсус против России и Китая формируется не только среди американского политического истеблишмента, но и в местной прессе. К такому мнению пришли журналисты издания Global Times после анализа некоторых крупных СМИ.
Отмечается, что после встречи двух мировых лидеров в Женеве основной темой обсуждений стал возможный военный конфликт между США с Россией или Китаем.
Так, Global Times пишет, что консервативное издание The National Interest сошлось во мнении с либеральным агентством Bloomberg. Они заключили, что потенциальное противостояние Вашингтона с Москвой и Пекином будет "длительным и тяжелым" в случае, если Китай вторгнется на территорию Тайваня, а Россия устроит "балтийский блиц" и проверит обороноспособность НАТО.
В свою очередь, Пентагон серьезно настроен одержать победы уже на начальных этапах войны, указывают СМИ, напомнив о его планах создать постоянную военно-морскую оперативную группу в Тихоокеанском регионе.
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"Нет шансов". Раскрыта стратегия США в случае войны с Россией и Китаем
Как подчеркивает Global Times, включение России и Китая в законопроект об оборонном бюджете США свидетельствует о подготовке администрации Джо Байдена к затягиванию и усилению соперничества с этими государствами, что также подтверждают несколько раундов новых санкций против Москвы и попытки сплотить так называемые мировые демократии для противостояния указанным противникам.

"Если Трамп обозначил Китай в качестве главного приоритета внешнеполитической деятельности, то Байден пошел дальше, назвав его угрозой и внеся в повестку дня всех многосторонних платформ, возглавляемых США", – подчеркивает издание.

Таким образом, недавние публикации ведущих американских СМИ и Белого дома говорят о подготовке к долгосрочной конфронтации, если не войне, однако этот сплоченный марш Запада лишь сближает Россию и Китай, углубляя полноценное сотрудничество, заключает Times.
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РоссияМинистерство обороны СШАНАТОДжо БайденВладимир ПутинТайваньКитайСШАБезопасность
 
 
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