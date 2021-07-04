https://ria.ru/20210704/opaseniya-1739802798.html

"Будет тяжелой". Китай рассказал об отношении США к войне с Россией

"Будет тяжелой". Китай рассказал об отношении США к войне с Россией - РИА Новости, 04.07.2021

"Будет тяжелой". Китай рассказал об отношении США к войне с Россией

Консенсус против России и Китая формируется не только среди американского политического истеблишмента, но и в местной прессе. К такому мнению пришли журналисты... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T12:10

2021-07-04T12:10

2021-07-04T20:11

россия

министерство обороны сша

нато

джо байден

владимир путин

тайвань

китай

сша

безопасность

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Консенсус против России и Китая формируется не только среди американского политического истеблишмента, но и в местной прессе. К такому мнению пришли журналисты издания Global Times после анализа некоторых крупных СМИ.Отмечается, что после встречи двух мировых лидеров в Женеве основной темой обсуждений стал возможный военный конфликт между США с Россией или Китаем.Так, Global Times пишет, что консервативное издание The National Interest сошлось во мнении с либеральным агентством Bloomberg. Они заключили, что потенциальное противостояние Вашингтона с Москвой и Пекином будет "длительным и тяжелым" в случае, если Китай вторгнется на территорию Тайваня, а Россия устроит "балтийский блиц" и проверит обороноспособность НАТО.В свою очередь, Пентагон серьезно настроен одержать победы уже на начальных этапах войны, указывают СМИ, напомнив о его планах создать постоянную военно-морскую оперативную группу в Тихоокеанском регионе.Как подчеркивает Global Times, включение России и Китая в законопроект об оборонном бюджете США свидетельствует о подготовке администрации Джо Байдена к затягиванию и усилению соперничества с этими государствами, что также подтверждают несколько раундов новых санкций против Москвы и попытки сплотить так называемые мировые демократии для противостояния указанным противникам. Таким образом, недавние публикации ведущих американских СМИ и Белого дома говорят о подготовке к долгосрочной конфронтации, если не войне, однако этот сплоченный марш Запада лишь сближает Россию и Китай, углубляя полноценное сотрудничество, заключает Times.

https://ria.ru/20210703/voyna-1739770707.html

https://ria.ru/20210629/nasmeshka-1738983918.html

россия

тайвань

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны сша, нато, джо байден, владимир путин, тайвань, китай, сша, безопасность