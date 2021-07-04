https://ria.ru/20210704/mezentsev-1739845861.html
Мезенцев: "Летний университет" Союзного государства станет ежегодным
Мезенцев: "Летний университет" Союзного государства станет ежегодным - РИА Новости, 04.07.2021
Мезенцев: "Летний университет" Союзного государства станет ежегодным
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в воскресенье принял участие в торжественном открытии масштабного образовательного проекта Союзного... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T21:20
2021-07-04T21:20
2021-07-04T21:20
союзное государство
россия
дмитрий мезенцев
москва
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600637164_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_485dfd5c4c62d838aa8436365b02eed0.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в воскресенье принял участие в торжественном открытии масштабного образовательного проекта Союзного государства "Летний университет", которое состоялось в Пскове и дало старт летним студенческим сменам в 12 городах России – от Калининграда до Владивостока.Торжественное открытие "Летнего университета" провели на территории спортивно-туристического комплекса "Раздолье", где и пройдет образовательная смена для студентов из Белоруссии. По всей стране одновременно, с 4 по 18 июля, обучение по специальным программам предстоит пройти 675 белорусским студентам из различных профильных вузов. Участников "Летнего университета" вместе с госсекретарем Союзного государства приветствовали замгубернатора Псковской области Вера Емельянова, замглавы Минобрнауки РФ Наталья Бочарова и ректор ПсковГУ Наталья Ильина. За ярким шоу, развернувшимся на псковской земле, наблюдали онлайн в 12 городах России: белорусские студенты в эти дни, помимо Пскова, прибыли на обучение в Москву, Брянск, Смоленск, Казань, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сочи, Симферополь, Красноярск, Калининград и Владивосток.Госсекретарь, обращаясь к участникам проекта, пообещал, что "зачин будет ежегодным". "Такая программа - совместно с министерством образования и науки России - открывается впервые. Этот зачин будет ежегодным. Сегодня 675 молодых граждан Белоруссии приехали к своим сверстникам в родственные университеты, чтобы получить новые знания, приобрести новых друзей и, конечно, немножко отдохнуть. Вы это, безусловно, заслужили, потому что в ваших зачетках очень хорошие оценки. Мы все волнуемся, но убеждены, что вместе с вами сделаем проект успешным, и чтобы во второй, третий, пятый, сотый раз ребята из Белоруссии приезжали к нам, зная, что они едут к друзьям, в родной дом, и они, безусловно, станут богаче: внутренне, богаче друзьями, связями, знаниями", - сказал Мезенцев на церемонии открытия.Он также выразил надежду, что в будущем программа будет расширяться – и по количеству дней, и по объему информации. И особо подчеркнул, чего ждут авторы проекта от участников "Летнего университета", помимо приобретения новых знаний."Ректор псковского университета Наталья Ильина в разговоре со мной заметила, как важно, чтобы ребята шлифовали критическое мышление. И я хочу, чтобы мы все понимали это так, что вы, становясь взрослыми, будете оценивать свою жизнь и жизнь вокруг с государственных позиций Белоруссии и России. Что вы не будете соглашаться с нечестностью, непорядочностью, подлостью и будете смелыми в отстаивании своей позиции – человеческой, житейской, гражданской, научной. Мы хотим, чтобы все без исключения студенты наших стран были людьми дня нынешнего, но обращенными в день завтрашний", - подчеркнул Мезенцев. В этом году студенты из Белоруссии в рамках "Летнего университета" пройдут обучение по 19 дополнительным программам по целому ряду направлений. В их числе – информационные системы и технологии, программирование, инженерные науки, биоинженерия и медицина, история, филология, международная журналистика, маркетинг, экономика, управление и другие.
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739406249.html
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739396950.html
https://ria.ru/20210629/sovfde-1739063127.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600637164_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_dd0cd5575348aa805af0d3536873ed3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий мезенцев, москва, белоруссия, в мире
Мезенцев: "Летний университет" Союзного государства станет ежегодным
Мезенцев: "Летний университет" Союзного государства станет ежегодным
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
в воскресенье принял участие в торжественном открытии масштабного образовательного проекта Союзного государства "Летний университет", которое состоялось в Пскове и дало старт летним студенческим сменам в 12 городах России
– от Калининграда до Владивостока.
Торжественное открытие "Летнего университета" провели на территории спортивно-туристического комплекса "Раздолье", где и пройдет образовательная смена для студентов из Белоруссии. По всей стране одновременно, с 4 по 18 июля, обучение по специальным программам предстоит пройти 675 белорусским студентам из различных профильных вузов.
Участников "Летнего университета" вместе с госсекретарем Союзного государства приветствовали замгубернатора Псковской области
Вера Емельянова, замглавы Минобрнауки РФ Наталья Бочарова и ректор ПсковГУ Наталья Ильина. За ярким шоу, развернувшимся на псковской земле, наблюдали онлайн в 12 городах России: белорусские студенты в эти дни, помимо Пскова, прибыли на обучение в Москву
, Брянск
, Смоленск
, Казань
, Ростов-на-Дону
, Ставрополь
, Сочи
, Симферополь
, Красноярск
, Калининград и Владивосток.
Госсекретарь, обращаясь к участникам проекта, пообещал, что "зачин будет ежегодным".
"Такая программа - совместно с министерством образования и науки России - открывается впервые. Этот зачин будет ежегодным. Сегодня 675 молодых граждан Белоруссии
приехали к своим сверстникам в родственные университеты, чтобы получить новые знания, приобрести новых друзей и, конечно, немножко отдохнуть. Вы это, безусловно, заслужили, потому что в ваших зачетках очень хорошие оценки. Мы все волнуемся, но убеждены, что вместе с вами сделаем проект успешным, и чтобы во второй, третий, пятый, сотый раз ребята из Белоруссии приезжали к нам, зная, что они едут к друзьям, в родной дом, и они, безусловно, станут богаче: внутренне, богаче друзьями, связями, знаниями", - сказал Мезенцев на церемонии открытия.
Он также выразил надежду, что в будущем программа будет расширяться – и по количеству дней, и по объему информации. И особо подчеркнул, чего ждут авторы проекта от участников "Летнего университета", помимо приобретения новых знаний.
"Ректор псковского университета Наталья Ильина в разговоре со мной заметила, как важно, чтобы ребята шлифовали критическое мышление. И я хочу, чтобы мы все понимали это так, что вы, становясь взрослыми, будете оценивать свою жизнь и жизнь вокруг с государственных позиций Белоруссии и России. Что вы не будете соглашаться с нечестностью, непорядочностью, подлостью и будете смелыми в отстаивании своей позиции – человеческой, житейской, гражданской, научной. Мы хотим, чтобы все без исключения студенты наших стран были людьми дня нынешнего, но обращенными в день завтрашний", - подчеркнул Мезенцев.
В этом году студенты из Белоруссии в рамках "Летнего университета" пройдут обучение по 19 дополнительным программам по целому ряду направлений. В их числе – информационные системы и технологии, программирование, инженерные науки, биоинженерия и медицина, история, филология, международная журналистика, маркетинг, экономика, управление и другие.