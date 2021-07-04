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Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона - РИА Новости, 04.07.2021
Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
Есть легальные услуги операторов связи, позволяющие определить, где находится человек. Они называются “локатор”, “радар” и т.п и ищут нужные сведения об... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T01:25
2021-07-04T01:25
2021-07-04T04:14
россия
смартфоны
денис кусков
технологии
общество
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Есть легальные услуги операторов связи, позволяющие определить, где находится человек. Они называются “локатор”, “радар” и т.п и ищут нужные сведения об устройстве, находящемся у пользователя, по USSD-запросу, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Есть мессенджеры, позволяющие определить, где находится человек, путем включения опции “направить геолокацию”, а также услуга “родительский контроль”, позволяющая следить за ребенком через операторов. То есть, вы можете обратиться к операторам, чтобы найти пользователя.Иными словами, есть как программы и сервисы, работающие в законном порядке, так и те, что устанавливаются без разрешения, что является нелегальным, подытожил Кусков.
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россия, смартфоны, денис кусков, технологии, общество
Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
01:25 04.07.2021 (обновлено: 04:14 04.07.2021)
Аналитик Денис Кусков рассказал о способе определить местоположение человека по телефону