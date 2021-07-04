https://ria.ru/20210704/mestonakhozhdenie-1739703141.html

Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона

Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона - РИА Новости, 04.07.2021

Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона

Есть легальные услуги операторов связи, позволяющие определить, где находится человек. Они называются “локатор”, “радар” и т.п и ищут нужные сведения об... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T01:25

2021-07-04T01:25

2021-07-04T04:14

россия

смартфоны

денис кусков

технологии

общество

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Есть легальные услуги операторов связи, позволяющие определить, где находится человек. Они называются “локатор”, “радар” и т.п и ищут нужные сведения об устройстве, находящемся у пользователя, по USSD-запросу, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Есть мессенджеры, позволяющие определить, где находится человек, путем включения опции “направить геолокацию”, а также услуга “родительский контроль”, позволяющая следить за ребенком через операторов. То есть, вы можете обратиться к операторам, чтобы найти пользователя.Иными словами, есть как программы и сервисы, работающие в законном порядке, так и те, что устанавливаются без разрешения, что является нелегальным, подытожил Кусков.

https://ria.ru/20210416/slezhka-1728660954.html

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2021

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россия, смартфоны, денис кусков, технологии, общество