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Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона - РИА Новости, 04.07.2021
Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
Есть легальные услуги операторов связи, позволяющие определить, где находится человек. Они называются “локатор”, “радар” и т.п и ищут нужные сведения об... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T01:25
2021-07-04T04:14
россия
смартфоны
денис кусков
технологии
общество
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Есть легальные услуги операторов связи, позволяющие определить, где находится человек. Они называются “локатор”, “радар” и т.п и ищут нужные сведения об устройстве, находящемся у пользователя, по USSD-запросу, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Есть мессенджеры, позволяющие определить, где находится человек, путем включения опции “направить геолокацию”, а также услуга “родительский контроль”, позволяющая следить за ребенком через операторов. То есть, вы можете обратиться к операторам, чтобы найти пользователя.Иными словами, есть как программы и сервисы, работающие в законном порядке, так и те, что устанавливаются без разрешения, что является нелегальным, подытожил Кусков.
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россия, смартфоны, денис кусков, технологии, общество
Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
01:25 04.07.2021 (обновлено: 04:14 04.07.2021)
 
CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
CC0 / Foundry /

Аналитик Денис Кусков рассказал о способе определить местоположение человека по телефону

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Есть легальные услуги операторов связи, позволяющие определить, где находится человек. Они называются “локатор”, “радар” и т.п и ищут нужные сведения об устройстве, находящемся у пользователя, по USSD-запросу, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
“Есть также так называемые программы-пеленгаторы, которые устанавливаются из магазина приложений, но они должны устанавливаться с разрешения владельца смартфона. Делая это без разрешения, вы совершаете противоправные действия”, — добавляет он.
Есть мессенджеры, позволяющие определить, где находится человек, путем включения опции “направить геолокацию”, а также услуга “родительский контроль”, позволяющая следить за ребенком через операторов. То есть, вы можете обратиться к операторам, чтобы найти пользователя.
Иными словами, есть как программы и сервисы, работающие в законном порядке, так и те, что устанавливаются без разрешения, что является нелегальным, подытожил Кусков.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 21:40
Специалисты предупредили об угрозе слежки через WhatsApp
 
РоссияСмартфоныДенис КусковТехнологииОбщество
 
 
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