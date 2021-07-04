https://ria.ru/20210704/liniya-1739810619.html

Некоторые вопросы к прямой линии с Путиным проверяются, заявил Песков

Некоторые вопросы к прямой линии с Путиным проверяются, заявил Песков - РИА Новости, 04.07.2021

Некоторые вопросы к прямой линии с Путиным проверяются, заявил Песков

Некоторые вопросы от россиян перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным проверяются, иногда предоставляется неверная информация, рассказал... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T14:08

2021-07-04T14:08

2021-07-04T14:08

владимир соловьев (телеведущий)

прямая линия с владимиром путиным

дмитрий песков

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Некоторые вопросы от россиян перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным проверяются, иногда предоставляется неверная информация, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Я, наверное, не раскрою какой-то тайны, что, действительно, некоторые вопросы заранее проверяют редакторы. Они звонят гражданам, к сожалению, к сожалению, бывают ситуации, когда граждане дают неправильную информацию. И чтобы просто убедиться, что все действительно, так как пишет гражданин, иногда мы проверяем. Не каждый раз. Это, кстати, делали не с самого начала, это, скорее, в течение последних двух, трех лет", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Песков также рассказал, что президент, изучив вопросы, потребовал как можно скорее сформулировать перечень поручений."А перечень поручений, это уже касается системной работы. И мы, собственно, зачастую даже не знаем, какие он поручения дает, потому что он начинает звонить профильным министрам, профильным вице-премьерам. Он сразу же дает поручения по поиску решений, по систематизации ситуации", - сказал он.

https://ria.ru/20210701/vtsiom-1739436105.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин