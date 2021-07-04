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Некоторые вопросы к прямой линии с Путиным проверяются, заявил Песков
Некоторые вопросы к прямой линии с Путиным проверяются, заявил Песков - РИА Новости, 04.07.2021
Некоторые вопросы к прямой линии с Путиным проверяются, заявил Песков
Некоторые вопросы от россиян перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным проверяются, иногда предоставляется неверная информация, рассказал... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T14:08
2021-07-04T14:08
владимир соловьев (телеведущий)
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Некоторые вопросы от россиян перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным проверяются, иногда предоставляется неверная информация, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Я, наверное, не раскрою какой-то тайны, что, действительно, некоторые вопросы заранее проверяют редакторы. Они звонят гражданам, к сожалению, к сожалению, бывают ситуации, когда граждане дают неправильную информацию. И чтобы просто убедиться, что все действительно, так как пишет гражданин, иногда мы проверяем. Не каждый раз. Это, кстати, делали не с самого начала, это, скорее, в течение последних двух, трех лет", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Песков также рассказал, что президент, изучив вопросы, потребовал как можно скорее сформулировать перечень поручений."А перечень поручений, это уже касается системной работы. И мы, собственно, зачастую даже не знаем, какие он поручения дает, потому что он начинает звонить профильным министрам, профильным вице-премьерам. Он сразу же дает поручения по поиску решений, по систематизации ситуации", - сказал он.
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владимир соловьев (телеведущий), прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин
Некоторые вопросы к прямой линии с Путиным проверяются, заявил Песков
14:08 04.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь Песков заявил, что некоторые вопросы к прямой линии с Путиным проверяются

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Некоторые вопросы от россиян перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным проверяются, иногда предоставляется неверная информация, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я, наверное, не раскрою какой-то тайны, что, действительно, некоторые вопросы заранее проверяют редакторы. Они звонят гражданам, к сожалению, к сожалению, бывают ситуации, когда граждане дают неправильную информацию. И чтобы просто убедиться, что все действительно, так как пишет гражданин, иногда мы проверяем. Не каждый раз. Это, кстати, делали не с самого начала, это, скорее, в течение последних двух, трех лет", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Песков также рассказал, что президент, изучив вопросы, потребовал как можно скорее сформулировать перечень поручений.
"А перечень поручений, это уже касается системной работы. И мы, собственно, зачастую даже не знаем, какие он поручения дает, потому что он начинает звонить профильным министрам, профильным вице-премьерам. Он сразу же дает поручения по поиску решений, по систематизации ситуации", - сказал он.
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