https://ria.ru/20210704/krym-1739832882.html

При наводнении в Крыму один человек пропал без вести

При наводнении в Крыму один человек пропал без вести - РИА Новости, 04.07.2021

При наводнении в Крыму один человек пропал без вести

В Бахчисарайском районе Крыма один человек пропал без вести в результате сильных ливней и подтоплений, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T18:28

2021-07-04T18:28

2021-07-04T19:42

подтопления в крыму

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма один человек пропал без вести в результате сильных ливней и подтоплений, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского Министерства чрезвычайных ситуаций. Ранее поступила информация, что одна женщина в результате разгула стихии скончалась, но в ведомстве это опровергли. В свою очередь, вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов подтвердил РИА Новости, что одна женщина по-прежнему числится пропавшей."Спасатели ищут ее. Надежда найти ее живой остается", — добавил он.По данным Кабанова, в зону подтопления в Бахчисарайском районе попали около 60 домов в селах Куйбышево и Голубинка. На некоторых участках вода поднималась до полутора метров.По информации МЧС, подтоплено также село Соколиное.В результате разгула стихии произошли аварийные отключения в электросетях. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго", по ситуации на 15:00 (мск) обесточены 119 подстанций, без электроэнергии остаются около 6270 абонентов. Над восстановлением энергоснабжения работают 113 энергетиков и 27 единиц спецтехники.По словам вице-премьера и министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части полуострова.Власти Крыма 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах идут сильные ливни. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, там из берегов вышли две реки и сошел сель.Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, он привел к подтоплению Керчи. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210704/krym-1739829753.html

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Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Крыму В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора метров. Спасатели ликвидируют последствия непогоды на полуострове. 2021-07-04T18:28 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)