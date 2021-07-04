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В Крыму сообщили о снижении уровня воды в реках Бахчисарайского района

В Крыму сообщили о снижении уровня воды в реках Бахчисарайского района - РИА Новости, 04.07.2021

В Крыму сообщили о снижении уровня воды в реках Бахчисарайского района

Уровень воды в реках Бахчисарайского района на юго-западе Крыма, где произошло подтопление нескольких сел, начал cпадать, по прогнозу синоптиков повторные ливни РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T17:50

2021-07-04T17:50

2021-07-04T18:40

подтопления в крыму

бахчисарай (крым)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Уровень воды в реках Бахчисарайского района на юго-западе Крыма, где произошло подтопление нескольких сел, начал cпадать, по прогнозу синоптиков повторные ливни возможны ближе к утру понедельника, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 мм). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений."По информации из зоны чрезвычайной ситуации в Бахчисарайском районе: уровни воды в реках начали спадать, всю ночь будут работать все службы. На опасных направлениях организуют дежурства. По прогнозу синоптиков возможны повторные ливни ближе к утру", - сказал журналистам Крючков.Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

бахчисарай (крым)

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма 2021-07-04T17:50 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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