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В Крыму сообщили о снижении уровня воды в реках Бахчисарайского района
В Крыму сообщили о снижении уровня воды в реках Бахчисарайского района - РИА Новости, 04.07.2021
В Крыму сообщили о снижении уровня воды в реках Бахчисарайского района
Уровень воды в реках Бахчисарайского района на юго-западе Крыма, где произошло подтопление нескольких сел, начал cпадать, по прогнозу синоптиков повторные ливни РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T17:50
2021-07-04T18:40
подтопления в крыму
бахчисарай (крым)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Уровень воды в реках Бахчисарайского района на юго-западе Крыма, где произошло подтопление нескольких сел, начал cпадать, по прогнозу синоптиков повторные ливни возможны ближе к утру понедельника, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 мм). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений."По информации из зоны чрезвычайной ситуации в Бахчисарайском районе: уровни воды в реках начали спадать, всю ночь будут работать все службы. На опасных направлениях организуют дежурства. По прогнозу синоптиков возможны повторные ливни ближе к утру", - сказал журналистам Крючков.Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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РИА Новости
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4.7
96
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Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям
Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма
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видео, подтопления в крыму, бахчисарай (крым), республика крым, происшествия
В Крыму сообщили о снижении уровня воды в реках Бахчисарайского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Уровень воды в реках Бахчисарайского района на юго-западе Крыма, где произошло подтопление нескольких сел, начал cпадать, по прогнозу синоптиков повторные ливни возможны ближе к утру понедельника, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
2021-07-04T17:50
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PT0M49S
В Крыму сообщили о снижении уровня воды в реках Бахчисарайского района
17:50 04.07.2021 (обновлено: 18:40 04.07.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Республике КрымСотрудники МЧС в Бахчисарайском районе Крыма
Сотрудники МЧС в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : ГУ МЧС по Республике Крым

Власти Крыма сообщили, что уровень воды в реках Бахчисарайского района начал cпадать

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Уровень воды в реках Бахчисарайского района на юго-западе Крыма, где произошло подтопление нескольких сел, начал cпадать, по прогнозу синоптиков повторные ливни возможны ближе к утру понедельника, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 мм). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений.
"По информации из зоны чрезвычайной ситуации в Бахчисарайском районе: уровни воды в реках начали спадать, всю ночь будут работать все службы. На опасных направлениях организуют дежурства. По прогнозу синоптиков возможны повторные ливни ближе к утру", - сказал журналистам Крючков.
Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
 
Подтопления в КрымуБахчисарай (Крым)Республика КрымПроисшествия
 
 
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