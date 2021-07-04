https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739849501.html

Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса

Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 05.07.2021

Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала NBC. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-04T23:04

2021-07-04T23:04

2021-07-05T00:55

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Индийский штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала NBC.По словам Фаучи, этот тип вируса можно назвать более смертоносным. Он приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в некоторых случаях к смерти, подчеркнул медик, основываясь на данных, которые проанализировали американские ученые.Специалист также отметил, что индийский штамм "очевидно, более заразный"."Вирус легче передается от человека к человеку", — добавил он.Дельта-штамм коронавируса обнаружили в Индии в октябре прошлого года. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что почти у 90 процентов заболевших COVID-19 в Москве обнаружен именно индийский штамм.Тем не менее директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркивал, что запас антител, который дает вакцинация, достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов.

https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739813065.html

https://ria.ru/20210703/sputnik-1739736794.html

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коронавирус covid-19, врачи, коронавирусы, здоровье, здоровье - общество, сша, в мире