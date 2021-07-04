https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739849501.html
Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса
Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 05.07.2021
Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса
Индийский штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала NBC. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-04T23:04
2021-07-04T23:04
2021-07-05T00:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
врачи
коронавирусы
здоровье
здоровье - общество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738253179_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a96dd697ab7577a7adcc8e53dc3a1732.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Индийский штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала NBC.По словам Фаучи, этот тип вируса можно назвать более смертоносным. Он приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в некоторых случаях к смерти, подчеркнул медик, основываясь на данных, которые проанализировали американские ученые.Специалист также отметил, что индийский штамм "очевидно, более заразный"."Вирус легче передается от человека к человеку", — добавил он.Дельта-штамм коронавируса обнаружили в Индии в октябре прошлого года. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что почти у 90 процентов заболевших COVID-19 в Москве обнаружен именно индийский штамм.Тем не менее директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркивал, что запас антител, который дает вакцинация, достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов.
https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739813065.html
https://ria.ru/20210703/sputnik-1739736794.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738253179_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_60971d1af90ac6a1a6185e749e943ee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, врачи, коронавирусы, здоровье, здоровье - общество, сша, в мире
Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса
23:04 04.07.2021 (обновлено: 00:55 05.07.2021)
Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил об опасности индийского штамма коронавируса