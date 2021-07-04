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https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739849501.html
Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса
Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 05.07.2021
Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса
Индийский штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала NBC. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-04T23:04
2021-07-05T00:55
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Индийский штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала NBC.По словам Фаучи, этот тип вируса можно назвать более смертоносным. Он приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в некоторых случаях к смерти, подчеркнул медик, основываясь на данных, которые проанализировали американские ученые.Специалист также отметил, что индийский штамм "очевидно, более заразный"."Вирус легче передается от человека к человеку", — добавил он.Дельта-штамм коронавируса обнаружили в Индии в октябре прошлого года. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что почти у 90 процентов заболевших COVID-19 в Москве обнаружен именно индийский штамм.Тем не менее директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркивал, что запас антител, который дает вакцинация, достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов.
https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739813065.html
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коронавирус covid-19, врачи, коронавирусы, здоровье, здоровье - общество, сша, в мире
Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса
23:04 04.07.2021 (обновлено: 00:55 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил об опасности индийского штамма коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл РИА Новости. Индийский штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала NBC.
По словам Фаучи, этот тип вируса можно назвать более смертоносным. Он приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в некоторых случаях к смерти, подчеркнул медик, основываясь на данных, которые проанализировали американские ученые.
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Вчера, 14:36Распространение коронавируса
Врач рассказала о проявлениях индийского штамма коронавируса
Специалист также отметил, что индийский штамм "очевидно, более заразный".
"Вирус легче передается от человека к человеку", — добавил он.
Дельта-штамм коронавируса обнаружили в Индии в октябре прошлого года. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что почти у 90 процентов заболевших COVID-19 в Москве обнаружен именно индийский штамм.
Тем не менее директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркивал, что запас антител, который дает вакцинация, достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов.
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