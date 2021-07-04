Врач рассказала о проявлениях индийского штамма коронавируса
14:36 04.07.2021 (обновлено: 19:59 04.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Врач Павлова назвала расстройство желудка симптомом индийского штамма коронавируса
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Индийский штамм коронавируса зачастую вызывает проблемы желудочно-кишечного тракта, заявила кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Ее слова приводит радио Sputnik в телеграм-канале.
"Если слабым звеном в организме является желудочно-кишечный тракт, то он обязательно отреагирует. <…> И нельзя забывать, что 80 процентов ткани иммунной системы находится в кишечнике, поэтому априори эта система будет реагировать", — сказала она.
Тем не менее, по словам Павловой, такие проявления наблюдались и в прошлом году.
"Были люди именно с желудочно-кишечными проявлениями, просто их было меньше, чем с потерей обоняния или нарушением вкуса", — отметила медик.
Необычным симптомом индийского штамма Павлова назвала нарушение слуха. Об этом ранее говорили и другие ученые.
На днях заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отмечала, что отличительные симптомы коронавируса, такие как потеря обоняния, вкуса и сухой кашель с приходом индийского штамма стали встречаться реже.
Индийский штамм коронавируса, получивший наименование "дельта", обнаружили в Индии в октябре прошлого года. Сейчас его выявили и в России. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что почти у 90 процентов заболевших COVID-19 в Москве обнаружен именно индийский штамм.
Тем не менее директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркивал, то запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов.