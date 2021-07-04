https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739813065.html

Врач рассказала о проявлениях индийского штамма коронавируса

Врач рассказала о проявлениях индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 04.07.2021

Врач рассказала о проявлениях индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса зачастую вызывает проблемы желудочно-кишечного тракта, заявила кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Ее слова приводит радио... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T14:36

2021-07-04T14:36

2021-07-04T19:59

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Индийский штамм коронавируса зачастую вызывает проблемы желудочно-кишечного тракта, заявила кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Ее слова приводит радио Sputnik в телеграм-канале."Если слабым звеном в организме является желудочно-кишечный тракт, то он обязательно отреагирует. <…> И нельзя забывать, что 80 процентов ткани иммунной системы находится в кишечнике, поэтому априори эта система будет реагировать", — сказала она.Тем не менее, по словам Павловой, такие проявления наблюдались и в прошлом году."Были люди именно с желудочно-кишечными проявлениями, просто их было меньше, чем с потерей обоняния или нарушением вкуса", — отметила медик.Необычным симптомом индийского штамма Павлова назвала нарушение слуха. Об этом ранее говорили и другие ученые.На днях заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отмечала, что отличительные симптомы коронавируса, такие как потеря обоняния, вкуса и сухой кашель с приходом индийского штамма стали встречаться реже.Индийский штамм коронавируса, получивший наименование "дельта", обнаружили в Индии в октябре прошлого года. Сейчас его выявили и в России. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что почти у 90 процентов заболевших COVID-19 в Москве обнаружен именно индийский штамм.Тем не менее директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркивал, то запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов.

https://ria.ru/20210703/otlichiya-1739693616.html

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