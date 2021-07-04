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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739799212.html
В России выявили 25 142 случая COVID-19
В России выявили 25 142 случая COVID-19 - РИА Новости, 04.07.2021
В России выявили 25 142 случая COVID-19
Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 25 142, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T11:32
2021-07-04T12:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 25 142, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Темп прироста составляет 0,45%.Наибольшее число новых зараженных — в Москве (7624), Московской области (2696) и Санкт-Петербурге (1784). Всего больных на сегодняшний день — 404 115 человек.Умерло за сутки 663 человека. В частности, в Москве зарегистрировали 111 смертей, в Санкт-Петербурге — 104, в Нижегородской области — 24. Выздоровели 15 484 человека.За все время пандемии в России зарегистрировали 5 610 941 случай заболевания, умерло 137 925 человек, выздоровел — 5 068 901 пациент.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
В России выявили 25 142 случая COVID-19
11:32 04.07.2021 (обновлено: 12:20 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в красной зоне ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациент в красной зоне ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости
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В России выявили 25 142 новых случая COVID-19 за сутки

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 25 142, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Темп прироста составляет 0,45%.
Наибольшее число новых зараженных — в Москве (7624), Московской области (2696) и Санкт-Петербурге (1784). Всего больных на сегодняшний день — 404 115 человек.
Умерло за сутки 663 человека. В частности, в Москве зарегистрировали 111 смертей, в Санкт-Петербурге — 104, в Нижегородской области — 24. Выздоровели 15 484 человека.
За все время пандемии в России зарегистрировали 5 610 941 случай заболевания, умерло 137 925 человек, выздоровел — 5 068 901 пациент.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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