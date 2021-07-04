https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739799212.html

В России выявили 25 142 случая COVID-19

В России выявили 25 142 случая COVID-19 - РИА Новости, 04.07.2021

В России выявили 25 142 случая COVID-19

Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 25 142, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T11:32

2021-07-04T11:32

2021-07-04T12:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 25 142, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Темп прироста составляет 0,45%.Наибольшее число новых зараженных — в Москве (7624), Московской области (2696) и Санкт-Петербурге (1784). Всего больных на сегодняшний день — 404 115 человек.Умерло за сутки 663 человека. В частности, в Москве зарегистрировали 111 смертей, в Санкт-Петербурге — 104, в Нижегородской области — 24. Выздоровели 15 484 человека.За все время пандемии в России зарегистрировали 5 610 941 случай заболевания, умерло 137 925 человек, выздоровел — 5 068 901 пациент.

https://ria.ru/20210702/delta-1739622815.html

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2021

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество