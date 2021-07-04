https://ria.ru/20210704/kiberataki-1739785177.html

ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya

ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya - РИА Новости, 04.07.2021

ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya

Федеральное бюро расследований США проводит расследование в связи с кибератакой на компанию-разработчика программного обеспечения Kaseya, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T05:41

2021-07-04T05:41

2021-07-04T07:36

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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США проводит расследование в связи с кибератакой на компанию-разработчика программного обеспечения Kaseya, говорится в сообщении на сайте ФБР.Ведомство призвало всех, кого могла затронуть кибератака, принять рекомендуемые меры по смягчению последствий взлома.Компания Kaseya ранее заявила, что подверглась кибератаке, совершенной с применением вируса-вымогателя. По информации агентства Блумберг, хакеры атаковали как минимум двадцать компаний, оказывающих IT-услуги малому и среднему бизнесу. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с Россией. По оценке специализирующейся на кибербезопасности компании Huntress, действия хакеров затронули более тысячи компаний — и это число, как ожидается, будет расти.Президент США Джо Байден ранее сообщил, что не уверен, что за недавней кибератакой стоит Россия.

https://ria.ru/20210703/khakery-1739707518.html

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россия, фбр, вашингтон, кибербезопасность, джо байден, сша, технологии, в мире