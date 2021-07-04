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ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya
ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya - РИА Новости, 04.07.2021
ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya
Федеральное бюро расследований США проводит расследование в связи с кибератакой на компанию-разработчика программного обеспечения Kaseya, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T05:41
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сша
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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США проводит расследование в связи с кибератакой на компанию-разработчика программного обеспечения Kaseya, говорится в сообщении на сайте ФБР.Ведомство призвало всех, кого могла затронуть кибератака, принять рекомендуемые меры по смягчению последствий взлома.Компания Kaseya ранее заявила, что подверглась кибератаке, совершенной с применением вируса-вымогателя. По информации агентства Блумберг, хакеры атаковали как минимум двадцать компаний, оказывающих IT-услуги малому и среднему бизнесу. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с Россией. По оценке специализирующейся на кибербезопасности компании Huntress, действия хакеров затронули более тысячи компаний — и это число, как ожидается, будет расти.Президент США Джо Байден ранее сообщил, что не уверен, что за недавней кибератакой стоит Россия.
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россия, фбр, вашингтон, кибербезопасность, джо байден, сша, технологии, в мире
ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya
05:41 04.07.2021 (обновлено: 07:36 04.07.2021)
 
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
© U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez

ФБР начало расследование после кибератаки на компанию-разработчика ПО Kaseya

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США проводит расследование в связи с кибератакой на компанию-разработчика программного обеспечения Kaseya, говорится в сообщении на сайте ФБР.

"ФБР расследует эту ситуацию и работает с Kaseya в координации с CISA (агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности), чтобы провести разъяснительную работу с возможными жертвами", — отмечается в заявлении.

Ведомство призвало всех, кого могла затронуть кибератака, принять рекомендуемые меры по смягчению последствий взлома.
Компания Kaseya ранее заявила, что подверглась кибератаке, совершенной с применением вируса-вымогателя. По информации агентства Блумберг, хакеры атаковали как минимум двадцать компаний, оказывающих IT-услуги малому и среднему бизнесу. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с Россией. По оценке специализирующейся на кибербезопасности компании Huntress, действия хакеров затронули более тысячи компаний — и это число, как ожидается, будет расти.
Президент США Джо Байден ранее сообщил, что не уверен, что за недавней кибератакой стоит Россия.
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