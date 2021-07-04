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Владельцы Ever Given достигли соглашения с администрацией Суэцкого канала
Владельцы Ever Given достигли соглашения с администрацией Суэцкого канала - РИА Новости, 04.07.2021
Владельцы Ever Given достигли соглашения с администрацией Суэцкого канала
Владельцы контейнеровоза Ever Given достигли официального соглашения с администрацией Суэцкого канала по урегулированию конфликта и компенсациям, заявила... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T20:02
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панама
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КАИР, 4 июл - РИА Новости. Владельцы контейнеровоза Ever Given достигли официального соглашения с администрацией Суэцкого канала по урегулированию конфликта и компенсациям, заявила страховая компания владельцев судна UK Club.Ранее страховая компания сообщала, что владельцы Ever Given достигли принципиального соглашения с администрацией Суэцкого канала. Однако процедуры по освобождению судна могли начаться только после формального оформления соглашения."Компания UK Club рада сообщить, что после заключения принципиального соглашения между сторонами, а также после проведения дальнейших встреч с переговорным комитетом Суэцкого канала и многочисленных судебных слушаний, мы значительно продвинулись, и сейчас нами достигнуто официальное соглашение", - говорится в пресс-релизе компании.UK Club добавляет, что в скором времени контейнеровоз будет подготовлен к освобождению. Судно задержано и находится сейчас в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.Также сообщается. что судно покинет Суэцкий канал 7 июля.В конце апреля владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в легитимности ареста груза и отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала по выплате компенсаций. Суд Исмаилии отклонил апелляцию и продлил задержание судна, а также передал дело в суд первой инстанции. В итоге суд первой инстанции отложил вынесение решения до 4 июля, чтобы дать сторонам возможность договориться в досудебном порядке.Защита владельца судна настаивает, что разногласия с администрацией канала связаны с суммой компенсации, которую владелец считает завышенной. Глава администрации канала Усама Рабиа заявил ранее, что расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given доказало вину исключительно капитана, при этом компания-владелец имеет право потребовать разгрузки контейнеров. Администрация канала изначально требовала 916 миллионов долларов компенсации за ущерб в результате инцидента, репутационные потери, стоимость спасательных работ и другие расходы, затем сумма компенсации была снижена до 550 миллионов.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
https://ria.ru/20210618/katastrofa-1737526614.html
https://ria.ru/20210601/more-1735032902.html
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панама, суэцкий канал, китай, в мире
Владельцы Ever Given достигли соглашения с администрацией Суэцкого канала
20:02 04.07.2021 (обновлено: 20:51 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале, начал движение к месту технического осмотра
Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале, начал движение к месту технического осмотра - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк

Владельцы Ever Given достигли официального соглашения с администрацией Суэцкого канала

Читать ria.ru в
КАИР, 4 июл - РИА Новости. Владельцы контейнеровоза Ever Given достигли официального соглашения с администрацией Суэцкого канала по урегулированию конфликта и компенсациям, заявила страховая компания владельцев судна UK Club.
Ранее страховая компания сообщала, что владельцы Ever Given достигли принципиального соглашения с администрацией Суэцкого канала. Однако процедуры по освобождению судна могли начаться только после формального оформления соглашения.
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"Компания UK Club рада сообщить, что после заключения принципиального соглашения между сторонами, а также после проведения дальнейших встреч с переговорным комитетом Суэцкого канала и многочисленных судебных слушаний, мы значительно продвинулись, и сейчас нами достигнуто официальное соглашение", - говорится в пресс-релизе компании.
UK Club добавляет, что в скором времени контейнеровоз будет подготовлен к освобождению. Судно задержано и находится сейчас в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.
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Также сообщается. что судно покинет Суэцкий канал 7 июля.
В конце апреля владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в легитимности ареста груза и отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала по выплате компенсаций. Суд Исмаилии отклонил апелляцию и продлил задержание судна, а также передал дело в суд первой инстанции. В итоге суд первой инстанции отложил вынесение решения до 4 июля, чтобы дать сторонам возможность договориться в досудебном порядке.
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Защита владельца судна настаивает, что разногласия с администрацией канала связаны с суммой компенсации, которую владелец считает завышенной. Глава администрации канала Усама Рабиа заявил ранее, что расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given доказало вину исключительно капитана, при этом компания-владелец имеет право потребовать разгрузки контейнеров. Администрация канала изначально требовала 916 миллионов долларов компенсации за ущерб в результате инцидента, репутационные потери, стоимость спасательных работ и другие расходы, затем сумма компенсации была снижена до 550 миллионов.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
 
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