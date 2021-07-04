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Прокуратура проверяет сообщения об избиении ребенка в Ставрополе
Прокуратура проверяет сообщения об избиении ребенка в Ставрополе - РИА Новости, 04.07.2021
Прокуратура проверяет сообщения об избиении ребенка в Ставрополе
Прокуратура начала проверку по информации из интернета об избиении воспитанника частного детского сада в Ставрополе, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T19:46
2021-07-04T19:46
2021-07-04T19:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 4 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по информации из интернета об избиении воспитанника частного детского сада в Ставрополе, сообщает надзорное ведомство."Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по доводам публикаций, размещенным в интернете, по факту нанесения побоев ребенку в частном детском саду в Ставрополе", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.Проверку начали и следственные органы."Сегодня в интернете была выявлена публикация о получении телесных повреждений малолетним в частном детском саду. С полученными травмами ребёнок доставлен в больницу. По данному факту начата проверка", - заявляет следственное управление СК по Ставропольскому краю.
https://ria.ru/20210628/izbienie-1738854588.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, ставрополь, происшествия
Прокуратура проверяет сообщения об избиении ребенка в Ставрополе
Прокуратура проверяет сообщения об избиении ребенка в ставропольском детском саду