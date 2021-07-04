https://ria.ru/20210704/ekonomika-1739801739.html
Эксперт спрогнозировала темпы роста экономики России в 2021 году
Эксперт спрогнозировала темпы роста экономики России в 2021 году - РИА Новости, 04.07.2021
Эксперт спрогнозировала темпы роста экономики России в 2021 году
Национальное рейтинговое агентство (НРА) прогнозирует, что российская экономика в этом году вырастет на 2-2,5% в случае реализации рисков третьей волны... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T12:00
2021-07-04T12:00
2021-07-04T12:00
россия
национальное рейтинговое агентство
экономика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство (НРА) прогнозирует, что российская экономика в этом году вырастет на 2-2,5% в случае реализации рисков третьей волны коронавируса летом, заявила в интервью РИА Новости гендиректор НРА Алина Розенцвет.Однако, если за третьей волной летних ограничений последуют более жесткие осенние, экономика РФ в пессимистичном сценарии может вырасти только на 0,5-1,5%, добавила глава НРА."Факторов неопределенности очень много, и это не только коронавирус, но и геополитика. Все аналитики стараются опираться на экономические факторы, делая поправки на геополитические риски", - пояснила она.В начале июля министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что Минэкономразвития повысит свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9%. ЦБ ждет роста экономики РФ в диапазоне 3-4%.
https://ria.ru/20210704/vklady-1739798278.html
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россия, национальное рейтинговое агентство, экономика
Эксперт спрогнозировала темпы роста экономики России в 2021 году
Глава Национального рейтингового агентства спрогнозировала темпы роста экономики России