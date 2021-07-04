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В Екатеринбурге двое детей попали в больницу после посещения сауны
В Екатеринбурге двое детей попали в больницу после посещения сауны - РИА Новости, 04.07.2021
В Екатеринбурге двое детей попали в больницу после посещения сауны
Двое детей, по предварительным сведениям, пострадали в сауне в Екатеринбурге, организована доследственная проверка, сообщил в воскресенье журналистам старший... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T12:09
2021-07-04T14:34
россия
скр
валерий горелых
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
александр шульга
чкаловский район
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Двое детей, по предварительным сведениям, пострадали в сауне в Екатеринбурге, организована доследственная проверка, сообщил в воскресенье журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.По данным местных СМИ, дети отравились хлором.По предварительным сведениям, пострадали два ребенка – 9-летний мальчик и 10-летняя девочка, состояние их здоровья вне опасности, они отпущены домой. Принимаются меры к опросу очевидцев и сотрудников сауны, истребуется интересующая следствие документация, регламентирующая работу сауны и предоставление соответствующих услуг, устанавливаются конкретные лица, отвечающие в этом учреждении за контроль безопасности граждан, уточнил помощник руководителя свердловского СК.Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что информация о происшествии поступила в воскресенье в дежурную часть полиции от специалистов минздрава."Руководством территориального ОВД к установлению обстоятельств произошедшего подключены специалисты подразделения по делам несовершеннолетних. Они сейчас проверяют, не нарушались ли санитарные нормы и кто конкретно отвечает в этом учреждении за контроль безопасности граждан", - подчеркнул Горелых.Дети, отравившиеся в сауне в Екатеринбурге, почувствовали себя плохо после купания в бассейне, сообщает в воскресенье прокуратура Свердловской области."Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с доставлением двух детей в медицинское учреждение. По предварительной информации, двое детей – мальчик и девочка, 2011 года рождения, были доставлены в больницу с предварительным диагнозом – отравление парами хлора. По имеющейся на текущий момент информации, две семьи с детьми пришли в сауну на улице Братская в Екатеринбурге. Дети купались в бассейне, после чего состояние здоровья резко ухудшилось, и они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Прокуратура в ходе надзорных мероприятий запросит сведения из медицинского учреждения для установления точного диагноза детей. Кроме того, будет организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, уточняет надзорное ведомство.
https://ria.ru/20210331/otravlenie-1603558541.html
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россия
чкаловский район
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россия, скр, валерий горелых, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), александр шульга, чкаловский район, свердловская область, происшествия
В Екатеринбурге двое детей попали в больницу после посещения сауны
12:09 04.07.2021 (обновлено: 14:34 04.07.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

Двое детей попали в больницу после купания в бассейне сауны в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Двое детей, по предварительным сведениям, пострадали в сауне в Екатеринбурге, организована доследственная проверка, сообщил в воскресенье журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
По данным местных СМИ, дети отравились хлором.
"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СКР по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению об ухудшении самочувствия нескольких детей после посещения сауны по улице Братской в городе Екатеринбурге. В ходе проверки, проводимой на предмет установления возможного наличия признаков статьи Уголовного кодекса РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" (статья 238 УК РФ), следователи СКР устанавливают степень тяжести вреда здоровью, причиненного посетителям сауны, и точное число пострадавших", - сказал Шульга.
По предварительным сведениям, пострадали два ребенка – 9-летний мальчик и 10-летняя девочка, состояние их здоровья вне опасности, они отпущены домой. Принимаются меры к опросу очевидцев и сотрудников сауны, истребуется интересующая следствие документация, регламентирующая работу сауны и предоставление соответствующих услуг, устанавливаются конкретные лица, отвечающие в этом учреждении за контроль безопасности граждан, уточнил помощник руководителя свердловского СК.
Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что информация о происшествии поступила в воскресенье в дежурную часть полиции от специалистов минздрава.
"Руководством территориального ОВД к установлению обстоятельств произошедшего подключены специалисты подразделения по делам несовершеннолетних. Они сейчас проверяют, не нарушались ли санитарные нормы и кто конкретно отвечает в этом учреждении за контроль безопасности граждан", - подчеркнул Горелых.
Дети, отравившиеся в сауне в Екатеринбурге, почувствовали себя плохо после купания в бассейне, сообщает в воскресенье прокуратура Свердловской области.
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"Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с доставлением двух детей в медицинское учреждение. По предварительной информации, двое детей – мальчик и девочка, 2011 года рождения, были доставлены в больницу с предварительным диагнозом – отравление парами хлора. По имеющейся на текущий момент информации, две семьи с детьми пришли в сауну на улице Братская в Екатеринбурге. Дети купались в бассейне, после чего состояние здоровья резко ухудшилось, и они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий запросит сведения из медицинского учреждения для установления точного диагноза детей. Кроме того, будет организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, уточняет надзорное ведомство.
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