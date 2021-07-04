https://ria.ru/20210704/ekaterinburg-1739802646.html

В Екатеринбурге двое детей попали в больницу после посещения сауны

В Екатеринбурге двое детей попали в больницу после посещения сауны - РИА Новости, 04.07.2021

В Екатеринбурге двое детей попали в больницу после посещения сауны

Двое детей, по предварительным сведениям, пострадали в сауне в Екатеринбурге, организована доследственная проверка, сообщил в воскресенье журналистам старший... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T12:09

2021-07-04T12:09

2021-07-04T14:34

россия

скр

валерий горелых

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

александр шульга

чкаловский район

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Двое детей, по предварительным сведениям, пострадали в сауне в Екатеринбурге, организована доследственная проверка, сообщил в воскресенье журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.По данным местных СМИ, дети отравились хлором.По предварительным сведениям, пострадали два ребенка – 9-летний мальчик и 10-летняя девочка, состояние их здоровья вне опасности, они отпущены домой. Принимаются меры к опросу очевидцев и сотрудников сауны, истребуется интересующая следствие документация, регламентирующая работу сауны и предоставление соответствующих услуг, устанавливаются конкретные лица, отвечающие в этом учреждении за контроль безопасности граждан, уточнил помощник руководителя свердловского СК.Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что информация о происшествии поступила в воскресенье в дежурную часть полиции от специалистов минздрава."Руководством территориального ОВД к установлению обстоятельств произошедшего подключены специалисты подразделения по делам несовершеннолетних. Они сейчас проверяют, не нарушались ли санитарные нормы и кто конкретно отвечает в этом учреждении за контроль безопасности граждан", - подчеркнул Горелых.Дети, отравившиеся в сауне в Екатеринбурге, почувствовали себя плохо после купания в бассейне, сообщает в воскресенье прокуратура Свердловской области."Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с доставлением двух детей в медицинское учреждение. По предварительной информации, двое детей – мальчик и девочка, 2011 года рождения, были доставлены в больницу с предварительным диагнозом – отравление парами хлора. По имеющейся на текущий момент информации, две семьи с детьми пришли в сауну на улице Братская в Екатеринбурге. Дети купались в бассейне, после чего состояние здоровья резко ухудшилось, и они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Прокуратура в ходе надзорных мероприятий запросит сведения из медицинского учреждения для установления точного диагноза детей. Кроме того, будет организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, уточняет надзорное ведомство.

https://ria.ru/20210331/otravlenie-1603558541.html

https://ria.ru/20210519/khlor-1732980122.html

россия

чкаловский район

свердловская область

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россия, скр, валерий горелых, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), александр шульга, чкаловский район, свердловская область, происшествия