https://ria.ru/20210704/dvorniki-1739734298.html

Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители

Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители - РИА Новости, 04.07.2021

Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители

Сленг водителей уникален, полон образности, метафор и юмора. Где в машине "люстры", "сопли", "лыжи" и "мясорубки". Кто такие "тошнило" и "долгожитель". Как можно "ездить на гвоздях" и "играть в шашечки" на дороге. Почему если сделал "уши", то пригодится "удавка", а если вжал "тапку в пол", то скоро загорится "голодный глаз".

2021-07-04T12:00

2021-07-04T12:00

2021-07-04T12:00

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Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители Сленг водителей уникален, полон образности, метафор и юмора. Где в машине "люстры", "сопли", "лыжи" и "мясорубки". Кто такие "тошнило" и "долгожитель". Как можно "ездить на гвоздях" и "играть в шашечки" на дороге. Почему если сделал "уши", то пригодится "удавка", а если вжал "тапку в пол", то скоро загорится "голодный глаз". audio/mpeg

Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители Сленг водителей уникален, полон образности, метафор и юмора. Где в машине "люстры", "сопли", "лыжи" и "мясорубки". Кто такие "тошнило" и "долгожитель". Как можно "ездить на гвоздях" и "играть в шашечки" на дороге. Почему если сделал "уши", то пригодится "удавка", а если вжал "тапку в пол", то скоро загорится "голодный глаз". audio/mpeg

Об особенностях и происхождении автомобильного сленга рассказали ведущие автоподкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Георгий СладковМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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