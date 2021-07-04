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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
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Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители
Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители - РИА Новости, 04.07.2021
Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители
Сленг водителей уникален, полон образности, метафор и юмора. Где в машине "люстры", "сопли", "лыжи" и "мясорубки". Кто такие "тошнило" и "долгожитель". Как можно "ездить на гвоздях" и "играть в шашечки" на дороге. Почему если сделал "уши", то пригодится "удавка", а если вжал "тапку в пол", то скоро загорится "голодный глаз".
2021-07-04T12:00
2021-07-04T12:00
бензин
мкад
единый государственный экзамен (егэ)
школа
грамотность
общество
авто
образование - общество
как это по-русски
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Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители
Сленг водителей уникален, полон образности, метафор и юмора. Где в машине "люстры", "сопли", "лыжи" и "мясорубки". Кто такие "тошнило" и "долгожитель". Как можно "ездить на гвоздях" и "играть в шашечки" на дороге. Почему если сделал "уши", то пригодится "удавка", а если вжал "тапку в пол", то скоро загорится "голодный глаз".
audio/mpeg
Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители
Сленг водителей уникален, полон образности, метафор и юмора. Где в машине "люстры", "сопли", "лыжи" и "мясорубки". Кто такие "тошнило" и "долгожитель". Как можно "ездить на гвоздях" и "играть в шашечки" на дороге. Почему если сделал "уши", то пригодится "удавка", а если вжал "тапку в пол", то скоро загорится "голодный глаз".
audio/mpeg
Об особенностях и происхождении автомобильного сленга рассказали ведущие автоподкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Георгий СладковМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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4.7
96
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бензин, мкад, единый государственный экзамен (егэ), школа, аудио, грамотность, общество, авто, образование - общество, антон шапарин, ян хайцеэр, подкаст

Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители

12:00 04.07.2021
 
Как это по-русски
Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители
Вчера, 12:00
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Сленг водителей уникален, полон образности, метафор и юмора. Где в машине "люстры", "сопли", "лыжи" и "мясорубки". Кто такие "тошнило" и "долгожитель". Как можно "ездить на гвоздях" и "играть в шашечки" на дороге. Почему если сделал "уши", то пригодится "удавка", а если вжал "тапку в пол", то скоро загорится "голодный глаз".
Об особенностях и происхождении автомобильного сленга рассказали ведущие автоподкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин.
________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Георгий Сладков
Монтаж Андрея Темнова
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