Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210704/donbass-1739795576.html
В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе
В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе - РИА Новости, 04.07.2021
В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T10:40
2021-07-04T10:40
ситуация в днр и лнр
обсе
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152710/81/1527108115_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_d4f7ec4eaf235f08d129d457ef4012c6.jpg
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Луганское в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210703/vooruzhenie-1739760205.html
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152710/81/1527108115_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_8244ba208c604b1b341927fd3542e8b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире
В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе
10:40 04.07.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в районе населенного пункта Луганское

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Луганское в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"В зоне ответственности 59-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Луганское зафиксировано применение станций РЭБ "Буковель-АД", - заявил представитель пресс-службы.
Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Пустые детские качели в поселке Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 19:20
ЛНР обнаружила украинское тяжелое вооружение на железнодорожной станции
 
Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
07:58Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник
07:39В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте
07:35NHK: спасатели в Японии извлекли мать с грудным ребенком из-под завалов
07:25Роспотребнадзор: почти половина россиян ведут нездоровый образ жизни
07:10На химзаводе в пригороде Бангкока прогремел мощный взрыв
06:54На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС
06:37Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
06:14Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома
06:07Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса
05:19В Госдуме предложили способ снизить цены в России по советской системе
05:06Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России
04:53Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
04:15Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве
04:03На месте оползня в Японии погибли три человека
04:01На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России
03:55Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза
03:33Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек
03:31Броневик "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку
03:20Число жертв крушения самолета ВВС на Филиппинах достигло 50 человек
Лента новостейМолния