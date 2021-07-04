https://ria.ru/20210704/donbass-1739795576.html

В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе

В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе - РИА Новости, 04.07.2021

В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T10:40

2021-07-04T10:40

2021-07-04T10:40

ситуация в днр и лнр

обсе

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

в мире

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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Луганское в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210703/vooruzhenie-1739760205.html

донбасс

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире