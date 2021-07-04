https://ria.ru/20210704/bosikom-1739779047.html
Любителям ходить босиком сделали предупреждение
Любителям ходить босиком сделали предупреждение - РИА Новости, 04.07.2021
Любителям ходить босиком сделали предупреждение
Почему полезно ходить босиком и какая поверхность лучше всего для этого подходит, рассказал в интервью радио Sputnik врач общей практики Владимир Хорошев. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T04:15
2021-07-04T04:15
2021-07-04T04:15
владимир хорошев
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Почему полезно ходить босиком и какая поверхность лучше всего для этого подходит, рассказал в интервью радио Sputnik врач общей практики Владимир Хорошев.По его словам, на ступнях ног находится огромное количество биологически активных точек.Когда человек ходит босиком, благодаря массажу биологически активных точек оказывается воздействие на весь организм.Поэтому особенно важно правильно выбрать место для ходьбы. По словам Владимира Хорошева, самый лучший вариант — это округлая галька. Но трава и песок тоже подойдут.Он добавил, что во время ходьбы по гальке не только массируются ступни, но и тренируются суставы.Впрочем, даже в самых лучших условиях не стоит ходить босиком более двух-трех часов в день. Ведь у большинства людей имеется плоскостопие, напомнил Владимир Хорошев.Не рекомендуется ходить без обуви по жестким и ранящим поверхностям, это может принести только вред, продолжил он."Неполезно ходить там, где существует опасность пораниться или напороться на строительные "издержки". По асфальту, по бетону ходить босиком нельзя — любая твердая поверхность нежелательна для наших стоп и для нашего организма", — предостерег Хорошев.
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владимир хорошев, россия, здоровье, общество
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Почему полезно ходить босиком и какая поверхность лучше всего для этого подходит, рассказал в интервью радио Sputnik
врач общей практики Владимир Хорошев
.
По его словам, на ступнях ног находится огромное количество биологически активных точек.
"На стопу буквально проецируются все наши органы и системы: тут и печень, и поджелудочная железа, и головной мозг", — объяснил врач.
Когда человек ходит босиком, благодаря массажу биологически активных точек оказывается воздействие на весь организм.
Поэтому особенно важно правильно выбрать место для ходьбы. По словам Владимира Хорошева, самый лучший вариант — это округлая галька. Но трава и песок тоже подойдут.
"Полезно ходить и по песку, и по траве, а по гальке — в большей степени. Причем желательно, чтобы она была округлой", — уточнил врач.
Он добавил, что во время ходьбы по гальке не только массируются ступни, но и тренируются суставы.
Впрочем, даже в самых лучших условиях не стоит ходить босиком более двух-трех часов в день. Ведь у большинства людей имеется плоскостопие, напомнил Владимир Хорошев.
Не рекомендуется ходить без обуви по жестким и ранящим поверхностям, это может принести только вред, продолжил он.
"Неполезно ходить там, где существует опасность пораниться или напороться на строительные "издержки". По асфальту, по бетону ходить босиком нельзя — любая твердая поверхность нежелательна для наших стоп и для нашего организма", — предостерег Хорошев.