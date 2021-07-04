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NI заявил, что у НАТО нет шансов в войне с Россией в Черном море
NI заявил, что у НАТО нет шансов в войне с Россией в Черном море - РИА Новости, 04.07.2021
NI заявил, что у НАТО нет шансов в войне с Россией в Черном море
Усиление России в Черноморском регионе после возвращения Крыма не оставляет НАТО шансов на быструю и убедительную победу в случае возможного конфликта. Таким... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T16:14
2021-07-04T20:21
инцидент с британским эсминцем у крыма
марк эпископос
черное море
военно-морские силы сша
нато
владимир путин
сша
безопасность
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Усиление России в Черноморском регионе после возвращения Крыма не оставляет НАТО шансов на быструю и убедительную победу в случае возможного конфликта. Таким мнением поделился обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest.Автор статьи ссылается на заявление Владимира Путина, по мнению которого, третья мировая война не началась бы даже в том случае, если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender. И Запад понимает свой заведомый проигрыш в этой войне.По словам Эпископоса, в основе текущей нестабильности в Черном море лежит статус Крыма. Так, Киев совместно с несколькими западными государствами предпринимает символические шаги по утверждению территориальной целостности Украины, проводя военные учения рядом с российскими водами в Черном море. Кремль, в свою очередь, все жестче реагирует на эти провокации. Эксперт подчеркивает, что после присоединения Крыма Россия неуклонно наращивает Черноморский флот. В частности, он получил три модернизированных ракетных фрегата "Адмирал Григорович", а также несколько дизель-электрических подводных лодок проекта 636 "Варшавянка".Еще одна головная боль НАТО — гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", которая ограничивает способность авианосных ударных групп ВМС США проецировать мощь вглубь территории России. Это также касается баллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", заключил специалист.Кроме того, силы НАТО не могут рассчитывать на поддержку в регионе.Он сделал вывод, что у России есть все средства для проведения эффективной кампании против союзных сил в Черном море, однако ни в одном из возможных сценариев конфликта нет и намека на победу альянса.
https://ria.ru/20210704/opaseniya-1739802798.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, марк эпископос, черное море, военно-морские силы сша, нато, владимир путин, сша, безопасность

NI заявил, что у НАТО нет шансов в войне с Россией в Черном море

16:14 04.07.2021 (обновлено: 20:21 04.07.2021)
 
© Фото : North Atlantic Treaty OrganizationУчения войск НАТО
Учения войск НАТО - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : North Atlantic Treaty Organization
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Усиление России в Черноморском регионе после возвращения Крыма не оставляет НАТО шансов на быструю и убедительную победу в случае возможного конфликта. Таким мнением поделился обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest.
Автор статьи ссылается на заявление Владимира Путина, по мнению которого, третья мировая война не началась бы даже в том случае, если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender. И Запад понимает свой заведомый проигрыш в этой войне.

"Уверенность Путина может быть вполне уместна", — пишет обозреватель.

По словам Эпископоса, в основе текущей нестабильности в Черном море лежит статус Крыма. Так, Киев совместно с несколькими западными государствами предпринимает символические шаги по утверждению территориальной целостности Украины, проводя военные учения рядом с российскими водами в Черном море. Кремль, в свою очередь, все жестче реагирует на эти провокации.
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Эксперт подчеркивает, что после присоединения Крыма Россия неуклонно наращивает Черноморский флот. В частности, он получил три модернизированных ракетных фрегата "Адмирал Григорович", а также несколько дизель-электрических подводных лодок проекта 636 "Варшавянка".
Еще одна головная боль НАТО — гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", которая ограничивает способность авианосных ударных групп ВМС США проецировать мощь вглубь территории России. Это также касается баллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", заключил специалист.
Кроме того, силы НАТО не могут рассчитывать на поддержку в регионе.

"Турция, являясь членом НАТО, постоянно препятствует достижению целей безопасности альянса, стремясь к более тесным военным и экономическим связям с Москвой. Украина, Румыния и Грузия могут и почти наверняка предоставят доступ морской проход для войск США, но они не обладают необходимыми военно-морскими возможностями для внесения значимого вклада",— пояснил Эпископос.

Он сделал вывод, что у России есть все средства для проведения эффективной кампании против союзных сил в Черном море, однако ни в одном из возможных сценариев конфликта нет и намека на победу альянса.
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаМарк ЭпископосЧерное мореВоенно-морские силы СШАНАТОВладимир ПутинСШАБезопасность
 
 
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