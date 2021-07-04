https://ria.ru/20210704/beznadezhnost-1739821034.html

NI заявил, что у НАТО нет шансов в войне с Россией в Черном море

NI заявил, что у НАТО нет шансов в войне с Россией в Черном море - РИА Новости, 04.07.2021

NI заявил, что у НАТО нет шансов в войне с Россией в Черном море

Усиление России в Черноморском регионе после возвращения Крыма не оставляет НАТО шансов на быструю и убедительную победу в случае возможного конфликта. Таким... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T16:14

2021-07-04T16:14

2021-07-04T20:21

инцидент с британским эсминцем у крыма

марк эпископос

черное море

военно-морские силы сша

нато

владимир путин

сша

безопасность

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Усиление России в Черноморском регионе после возвращения Крыма не оставляет НАТО шансов на быструю и убедительную победу в случае возможного конфликта. Таким мнением поделился обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest.Автор статьи ссылается на заявление Владимира Путина, по мнению которого, третья мировая война не началась бы даже в том случае, если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender. И Запад понимает свой заведомый проигрыш в этой войне.По словам Эпископоса, в основе текущей нестабильности в Черном море лежит статус Крыма. Так, Киев совместно с несколькими западными государствами предпринимает символические шаги по утверждению территориальной целостности Украины, проводя военные учения рядом с российскими водами в Черном море. Кремль, в свою очередь, все жестче реагирует на эти провокации. Эксперт подчеркивает, что после присоединения Крыма Россия неуклонно наращивает Черноморский флот. В частности, он получил три модернизированных ракетных фрегата "Адмирал Григорович", а также несколько дизель-электрических подводных лодок проекта 636 "Варшавянка".Еще одна головная боль НАТО — гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", которая ограничивает способность авианосных ударных групп ВМС США проецировать мощь вглубь территории России. Это также касается баллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", заключил специалист.Кроме того, силы НАТО не могут рассчитывать на поддержку в регионе.Он сделал вывод, что у России есть все средства для проведения эффективной кампании против союзных сил в Черном море, однако ни в одном из возможных сценариев конфликта нет и намека на победу альянса.

https://ria.ru/20210704/opaseniya-1739802798.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/nato-1739117415.html

черное море

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, марк эпископос, черное море, военно-морские силы сша, нато, владимир путин, сша, безопасность