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Премьер Белоруссии назвал сроки формирования союзных программ с Россией
Премьер Белоруссии назвал сроки формирования союзных программ с Россией - РИА Новости, 04.07.2021
Премьер Белоруссии назвал сроки формирования союзных программ с Россией
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в ближайшие месяцы весь пакет союзных программ с Россией будет сформирован, стороны согласовывают технические... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T22:30
2021-07-04T23:29
роман головченко
россия
михаил мишустин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в ближайшие месяцы весь пакет союзных программ с Россией будет сформирован, стороны согласовывают технические моменты."Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров. Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.Головченко отметил также, что эти документы создадут "фактически новый план работы рамках Союзного государства". "Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах и администрирования налогов, их структуры. Поэтому я уверен, что от движения по союзным программам выиграют все. В первую очередь, белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями", - рассказал глава правительства республики.Кроме того, по его словам, после принятия этих программ стороны будут четко понимать, каким образом совместно развивать промышленность, сельское хозяйство. "Это фактически координационный штаб, чтобы уйти от тех проблем, когда мы тратили деньги, допустим, на создание одних и тех же компетенций", - добавил премьер.Ранее Головченко говорил, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение. В конце мая министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил, что Минск и Москва существенно продвинулись в согласовании двух оставшихся отраслевых дорожных карт по интеграции.Головченко в конце апреля в Казани на встрече с Мишустиным заявил, что Минск передал Москве завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных дорожных карт), в работе остаются еще две.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739406249.html
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роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире
Премьер Белоруссии назвал сроки формирования союзных программ с Россией
22:30 04.07.2021 (обновлено: 23:29 04.07.2021)
 
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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Премьер Белоруссии назвал сроки формирования союзных программ с Россией

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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в ближайшие месяцы весь пакет союзных программ с Россией будет сформирован, стороны согласовывают технические моменты.
"Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров. Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.
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Головченко отметил также, что эти документы создадут "фактически новый план работы рамках Союзного государства". "Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах и администрирования налогов, их структуры. Поэтому я уверен, что от движения по союзным программам выиграют все. В первую очередь, белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями", - рассказал глава правительства республики.
Кроме того, по его словам, после принятия этих программ стороны будут четко понимать, каким образом совместно развивать промышленность, сельское хозяйство. "Это фактически координационный штаб, чтобы уйти от тех проблем, когда мы тратили деньги, допустим, на создание одних и тех же компетенций", - добавил премьер.
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Ранее Головченко говорил, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение. В конце мая министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил, что Минск и Москва существенно продвинулись в согласовании двух оставшихся отраслевых дорожных карт по интеграции.
Головченко в конце апреля в Казани на встрече с Мишустиным заявил, что Минск передал Москве завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных дорожных карт), в работе остаются еще две.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.
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