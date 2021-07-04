Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210704/banya-1739842772.html
В Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня
В Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня - РИА Новости, 04.07.2021
В Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня
Пятьдесят человек эвакуированы в Нижнем Новгороде из загоревшегося двухэтажного плавучего здания бани у набережной, сообщил РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T20:26
2021-07-04T22:17
россия
нижегородская область
нижний новгород
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739846512_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_99fe83ca613c6ee99c86eacaa9237195.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пятьдесят человек эвакуированы в Нижнем Новгороде из загоревшегося двухэтажного плавучего здания бани у набережной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он отметил, что пожар произошел на набережной Гребного канала, дом 108, корпус 1."Пожар в двухэтажном плавучем, пришвартованном к берегу деревянном здании банного комплекса "Усадьба Банная" локализован (300 квадратных метров). Проводится тушение по рангу №2, пострадавших нет, эвакуированы 50 человек", - сказал собеседник агентства."В 19.37 была объявлена локализация пожара на площади 300 квадратных метров, в 21.44 объявлена ликвидация последствий пожара", - заявили в МЧС региона.
https://ria.ru/20210412/pozhary-1727952970.html
россия
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Горит плавучая баня в Нижнем Новгороде: кадры с места пожара
На набережной в Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня, эвакуированы 50 человек.
2021-07-04T20:26
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739846512_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d2a2b9381a675f4ffe4aaceb21d2f78a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нижегородская область, нижний новгород, происшествия
В Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня
20:26 04.07.2021 (обновлено: 22:17 04.07.2021)
 

В Нижнем Новгороде загорелось плавучее здание бани

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пятьдесят человек эвакуированы в Нижнем Новгороде из загоревшегося двухэтажного плавучего здания бани у набережной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Он отметил, что пожар произошел на набережной Гребного канала, дом 108, корпус 1.
"Пожар в двухэтажном плавучем, пришвартованном к берегу деревянном здании банного комплекса "Усадьба Банная" локализован (300 квадратных метров). Проводится тушение по рангу №2, пострадавших нет, эвакуированы 50 человек", - сказал собеседник агентства.
"В 19.37 была объявлена локализация пожара на площади 300 квадратных метров, в 21.44 объявлена ликвидация последствий пожара", - заявили в МЧС региона.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 18:12
Самые масштабные по площади пожары в России в 2017-2021 годах
 
РоссияНижегородская областьНижний НовгородПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
07:58Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник
07:39В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте
07:35NHK: спасатели в Японии извлекли мать с грудным ребенком из-под завалов
07:25Роспотребнадзор: почти половина россиян ведут нездоровый образ жизни
07:10На химзаводе в пригороде Бангкока прогремел мощный взрыв
06:54На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС
06:37Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
06:14Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома
06:07Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса
05:19В Госдуме предложили способ снизить цены в России по советской системе
05:06Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России
04:53Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
04:15Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве
04:03На месте оползня в Японии погибли три человека
04:01На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России
03:55Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза
03:33Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек
03:31Броневик "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку
03:20Число жертв крушения самолета ВВС на Филиппинах достигло 50 человек
Лента новостейМолния