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В Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня
В Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня - РИА Новости, 04.07.2021
В Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня
Пятьдесят человек эвакуированы в Нижнем Новгороде из загоревшегося двухэтажного плавучего здания бани у набережной, сообщил РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T20:26
2021-07-04T20:26
2021-07-04T22:17
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нижний новгород
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пятьдесят человек эвакуированы в Нижнем Новгороде из загоревшегося двухэтажного плавучего здания бани у набережной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он отметил, что пожар произошел на набережной Гребного канала, дом 108, корпус 1."Пожар в двухэтажном плавучем, пришвартованном к берегу деревянном здании банного комплекса "Усадьба Банная" локализован (300 квадратных метров). Проводится тушение по рангу №2, пострадавших нет, эвакуированы 50 человек", - сказал собеседник агентства."В 19.37 была объявлена локализация пожара на площади 300 квадратных метров, в 21.44 объявлена ликвидация последствий пожара", - заявили в МЧС региона.
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Горит плавучая баня в Нижнем Новгороде: кадры с места пожара
На набережной в Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня, эвакуированы 50 человек.
2021-07-04T20:26
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В Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня
20:26 04.07.2021 (обновлено: 22:17 04.07.2021)
В Нижнем Новгороде загорелось плавучее здание бани