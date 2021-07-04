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В Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня

В Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня - РИА Новости, 04.07.2021

В Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня

Пятьдесят человек эвакуированы в Нижнем Новгороде из загоревшегося двухэтажного плавучего здания бани у набережной, сообщил РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T20:26

2021-07-04T20:26

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нижегородская область

нижний новгород

происшествия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пятьдесят человек эвакуированы в Нижнем Новгороде из загоревшегося двухэтажного плавучего здания бани у набережной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он отметил, что пожар произошел на набережной Гребного канала, дом 108, корпус 1."Пожар в двухэтажном плавучем, пришвартованном к берегу деревянном здании банного комплекса "Усадьба Банная" локализован (300 квадратных метров). Проводится тушение по рангу №2, пострадавших нет, эвакуированы 50 человек", - сказал собеседник агентства."В 19.37 была объявлена локализация пожара на площади 300 квадратных метров, в 21.44 объявлена ликвидация последствий пожара", - заявили в МЧС региона.

https://ria.ru/20210412/pozhary-1727952970.html

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Горит плавучая баня в Нижнем Новгороде: кадры с места пожара На набережной в Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня, эвакуированы 50 человек. 2021-07-04T20:26 true PT0M28S

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россия, нижегородская область, нижний новгород, происшествия