https://ria.ru/20210704/astrolog-1739066274.html
Названы знаки зодиака, которые чаще остальных ошибаются в любви
Названы знаки зодиака, которые чаще остальных ошибаются в любви - РИА Новости, 04.07.2021
Названы знаки зодиака, которые чаще остальных ошибаются в любви
Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые игнорируют предупреждающие знаки в начале отношений из-за сильного влечения и эмоций,... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T08:02
2021-07-04T08:02
2021-07-04T08:02
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые игнорируют предупреждающие знаки в начале отношений из-за сильного влечения и эмоций, а в итоге влюбляются не в того человека, сообщает Pinkvilla. Овны любят быть на высоте в профессиональном и в личном плане. Они могут встречаться с кем-то только из-за чтобы быть в центре внимания или ради того, чтобы продемонстрировать остальным, что им удалось завоевать человека, который пользуется популярностью. Поэтому Овны нередко влюбляются не в самого партнера, а в его статус и положение в обществе. Близнецам нужно постоянно находиться в окружении людей, поскольку они терпеть не могут одиночество. Из-за этого Близнецы спешат влюбиться хоть в кого-нибудь и начать с ним встречаться, чтобы не чувствовать себя одинокими и несчастными. Раки — очень эмоциональные и доверчивые люди, которые склонны влюбляться в тех, кто уделяет им хотя бы малейшие внимание. Представители этого знака сильно привязываются к партнеру, из-за чего остаются с разбитым сердцем. Вторая половина, как правило, либо играет с их чувствами, либо уходит, обвиняя Раков в том, что они слишком навязчивые. Стрельцам нужен тот, кто предоставит им личное пространство и не будет подавлять и притеснять их. При этом же Стрельцы выбирают проблемных и тяжелых партнеров, которые только строят из себя недотрог, но по факту не проявляют к ним никакого интереса.
https://ria.ru/20210620/astrologiya-1737596305.html
https://ria.ru/20210627/rasstavanie-1738630775.html
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гороскоп, стиль жизни, новости культуры
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые игнорируют предупреждающие знаки в начале отношений из-за сильного влечения и эмоций, а в итоге влюбляются не в того человека, сообщает
Pinkvilla.
Овны любят быть на высоте в профессиональном и в личном плане. Они могут встречаться с кем-то только из-за чтобы быть в центре внимания или ради того, чтобы продемонстрировать остальным, что им удалось завоевать человека, который пользуется популярностью. Поэтому Овны нередко влюбляются не в самого партнера, а в его статус и положение в обществе.
Близнецам нужно постоянно находиться в окружении людей, поскольку они терпеть не могут одиночество. Из-за этого Близнецы спешат влюбиться хоть в кого-нибудь и начать с ним встречаться, чтобы не чувствовать себя одинокими и несчастными.
Раки — очень эмоциональные и доверчивые люди, которые склонны влюбляться в тех, кто уделяет им хотя бы малейшие внимание. Представители этого знака сильно привязываются к партнеру, из-за чего остаются с разбитым сердцем. Вторая половина, как правило, либо играет с их чувствами, либо уходит, обвиняя Раков в том, что они слишком навязчивые.
Стрельцам нужен тот, кто предоставит им личное пространство и не будет подавлять и притеснять их. При этом же Стрельцы выбирают проблемных и тяжелых партнеров, которые только строят из себя недотрог, но по факту не проявляют к ним никакого интереса.