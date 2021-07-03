https://ria.ru/20210703/zaderzhanie-1739731806.html
Трех тамбовчан задержали за избиение активиста, пожаловавшегося Путину
Трех тамбовчан задержали за избиение активиста, пожаловавшегося Путину - РИА Новости, 03.07.2021
Трех тамбовчан задержали за избиение активиста, пожаловавшегося Путину
В Тамбовской области задержали подозреваемых в нападении на местного активиста, обратившегося к президенту с жалобой на строительство мусорного полигона. Об... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T12:46
2021-07-03T12:46
2021-07-03T13:35
прямая линия с владимиром путиным
тамбовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Тамбовской области задержали подозреваемых в нападении на местного активиста, обратившегося к президенту с жалобой на строительство мусорного полигона. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, задержанные — это трое местных жителей. Они уже признались в совершении преступления, суд заключил их под стражу.Герасимов и другие жители Дегтянского сельсовета сняли для прямой линии с Владимиром Путиным ролик, в котором просили не допустить строительства мусорного полигона. Позже стало известно, что 30 июня, в день прямой линии, Герасимову порезали колесо автомобиля, а 1 июля на него напали у его дома в селе Березовка. Активист получил три ножевых ранения, его доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает.Полиция возбудила по факту нападения уголовное дело о хулиганстве. Руководство областного главка МВД взяло расследование на контроль.
https://ria.ru/20210702/kreml-1739576144.html
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным, тамбовская область, происшествия
Трех тамбовчан задержали за избиение активиста, пожаловавшегося Путину
12:46 03.07.2021 (обновлено: 13:35 03.07.2021)
Полиция задержала трех тамбовчан за избиение активиста, пожаловавшегося Путину