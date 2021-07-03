https://ria.ru/20210703/zaderzhanie-1739731806.html

Трех тамбовчан задержали за избиение активиста, пожаловавшегося Путину

Трех тамбовчан задержали за избиение активиста, пожаловавшегося Путину - РИА Новости, 03.07.2021

Трех тамбовчан задержали за избиение активиста, пожаловавшегося Путину

В Тамбовской области задержали подозреваемых в нападении на местного активиста, обратившегося к президенту с жалобой на строительство мусорного полигона. Об... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T12:46

2021-07-03T12:46

2021-07-03T13:35

прямая линия с владимиром путиным

тамбовская область

происшествия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Тамбовской области задержали подозреваемых в нападении на местного активиста, обратившегося к президенту с жалобой на строительство мусорного полигона. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, задержанные — это трое местных жителей. Они уже признались в совершении преступления, суд заключил их под стражу.Герасимов и другие жители Дегтянского сельсовета сняли для прямой линии с Владимиром Путиным ролик, в котором просили не допустить строительства мусорного полигона. Позже стало известно, что 30 июня, в день прямой линии, Герасимову порезали колесо автомобиля, а 1 июля на него напали у его дома в селе Березовка. Активист получил три ножевых ранения, его доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает.Полиция возбудила по факту нападения уголовное дело о хулиганстве. Руководство областного главка МВД взяло расследование на контроль.

https://ria.ru/20210702/kreml-1739576144.html

тамбовская область

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прямая линия с владимиром путиным, тамбовская область, происшествия