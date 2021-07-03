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Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму

Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму - РИА Новости, 03.07.2021

Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму

Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский объявил на съезде, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T14:36

2021-07-03T14:36

2021-07-03T16:19

госдума рф

григорий явлинский

политика

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский объявил на съезде, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы.При этом он намерен помогать партии в избирательной кампании.Явлинский предложил однопартийцам включить в федеральную часть предвыборного списка только одного человека — председателя партии Николая Рыбакова. Он добавил, что дальше весь список строится на равноправной основе между регионами, представители всех субъектов будут иметь равные возможности попасть в Думу.Основатель партии также отметил, что средний возраст региональных групп — меньше 40 лет. В партии нацелены на формирование принципиально новой фракции, состоящей из молодых людей, которые хотят заниматься политикой.Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября. Восьмой созыв палаты изберут на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, григорий явлинский, политика