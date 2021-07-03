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Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму
Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму - РИА Новости, 03.07.2021
Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму
Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский объявил на съезде, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T14:36
2021-07-03T14:36
2021-07-03T16:19
госдума рф
григорий явлинский
политика
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский объявил на съезде, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы.При этом он намерен помогать партии в избирательной кампании.Явлинский предложил однопартийцам включить в федеральную часть предвыборного списка только одного человека — председателя партии Николая Рыбакова. Он добавил, что дальше весь список строится на равноправной основе между регионами, представители всех субъектов будут иметь равные возможности попасть в Думу.Основатель партии также отметил, что средний возраст региональных групп — меньше 40 лет. В партии нацелены на формирование принципиально новой фракции, состоящей из молодых людей, которые хотят заниматься политикой.Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября. Восьмой созыв палаты изберут на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.
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госдума рф, григорий явлинский, политика
Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму
14:36 03.07.2021 (обновлено: 16:19 03.07.2021)
Основатель "Яблока" Григорий Явлинский впервые не будет баллотироваться в депутаты Госдумы
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко
" Григорий Явлинский
объявил на съезде, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы
.
При этом он намерен помогать партии в избирательной кампании.
Явлинский предложил однопартийцам включить в федеральную часть предвыборного списка только одного человека — председателя партии Николая Рыбакова.
Он добавил, что дальше весь список строится на равноправной основе между регионами, представители всех субъектов будут иметь равные возможности попасть в Думу.
"Мы хотим уйти от темы "президиума", который автоматически становится депутатами. Теперь нет привилегированного класса в партии", — подчеркнул Явлинский.
Основатель партии также отметил, что средний возраст региональных групп — меньше 40 лет. В партии нацелены на формирование принципиально новой фракции, состоящей из молодых людей, которые хотят заниматься политикой.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября. Восьмой созыв палаты изберут на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.