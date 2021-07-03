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"Нет шансов". Раскрыта стратегия США в случае войны с Россией и Китаем
"Нет шансов". Раскрыта стратегия США в случае войны с Россией и Китаем - РИА Новости, 04.07.2021
"Нет шансов". Раскрыта стратегия США в случае войны с Россией и Китаем
Соединенные Штаты не способны вести одновременно две войны — с Москвой и Пекином. Об этом написал военный эксперт Роберт Фарли на портале 19FortyFive. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-03T21:54
2021-07-03T21:54
2021-07-04T07:52
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В США раскрыли стратегию ведения войны с Россией и Китаем
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты не способны вести одновременно две войны — с Москвой и Пекином. Об этом написал военный эксперт Роберт Фарли на портале 19FortyFive.По мнению специалиста, основное место действия в случае конфликта с Китаем случится в Тихом океане, где США придется задействовать все свои военно-морские силы, так как союзники Вашингтона не заинтересованы в ведении войны в этом регионе и предпочтут остаться в стороне.В то же время, как отметил Фарли, условная война с Россией произойдет на территории Европы. В таком случае американские Сухопутные войска могут рассчитывать на поддержку стран — союзников по НАТО.Также в материале отмечается, что американские ВВС будут вынуждены сражаться на обоих театрах боевых действий.По мнению автора статьи, у Соединенных Штатов нет шансов продержаться долго, воюя на два фронта с мировыми державами. При этом ядерный арсенал Америки удержит ее противников от применения атомного оружия.
https://ria.ru/20210629/oshibka-1739079093.html
https://ria.ru/20210629/znak-1739137527.html
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россия, нато, китай, европа, сша, в мире
"Нет шансов". Раскрыта стратегия США в случае войны с Россией и Китаем
21:54 03.07.2021 (обновлено: 07:52 04.07.2021)
Эксперт Роберт Фарли рассказал о стратегии США в случае войны с Россией и Китаем