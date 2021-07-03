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ЛНР обнаружила украинское тяжелое вооружение на железнодорожной станции
ЛНР обнаружила украинское тяжелое вооружение на железнодорожной станции - РИА Новости, 03.07.2021
ЛНР обнаружила украинское тяжелое вооружение на железнодорожной станции
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила тяжелое вооружение украинских силовиков на подконтрольной Киеву территории,... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T19:20
2021-07-03T20:00
ситуация в днр и лнр
мт-12 "рапира"
луганская народная республика
донецкая народная республика
рубежное
оон
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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила тяжелое вооружение украинских силовиков на подконтрольной Киеву территории, сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.Так, на железнодорожной станции в Рубежном зафиксировали шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10", зенитный пушечно-ракетный комплекс 2К22 "Тунгуска", шесть противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", три буксируемые гаубицы Д-30А "Лягушка", девять противотанковых управляемых ракетных комплексов 9П148 "Конкурс" и 21 боевую бронированную машину.По словам представителя ведомства, бронетехнику также выявили вблизи подконтрольных Киеву Золотого-2 и Попасной.Дополнительные меры обеспечения перемирия действуют в Донбассе уже почти год. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210630/donbass-1739225021.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, мт-12 "рапира", луганская народная республика, донецкая народная республика, рубежное, оон, в мире
ЛНР обнаружила украинское тяжелое вооружение на железнодорожной станции
19:20 03.07.2021 (обновлено: 20:00 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПустые детские качели в поселке Золотое Луганской Народной Республики
Пустые детские качели в поселке Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛНР обнаружила украинское тяжелое вооружение на железнодорожной станции

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила тяжелое вооружение украинских силовиков на подконтрольной Киеву территории, сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.
Так, на железнодорожной станции в Рубежном зафиксировали шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10", зенитный пушечно-ракетный комплекс 2К22 "Тунгуска", шесть противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", три буксируемые гаубицы Д-30А "Лягушка", девять противотанковых управляемых ракетных комплексов 9П148 "Конкурс" и 21 боевую бронированную машину.
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По словам представителя ведомства, бронетехнику также выявили вблизи подконтрольных Киеву Золотого-2 и Попасной.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — заключил Филипоненко.
Дополнительные меры обеспечения перемирия действуют в Донбассе уже почти год. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
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Ситуация в ДНР и ЛНРМТ-12 "Рапира"Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРубежноеООНВ мире
 
 
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