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Стратегия: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность России
Стратегия: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность России - РИА Новости, 03.07.2021
Стратегия: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность России
Производство отечественных вакцин является одним из способов достижения экономической безопасности России, говорится в обновленной стратегии национальной... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T14:38
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россия
владимир путин
безопасность
экономика
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Производство отечественных вакцин является одним из способов достижения экономической безопасности России, говорится в обновленной стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной президентом России Владимиром Путиным."Достижение целей обеспечения экономической безопасности Российской Федерации осуществляется путем решения следующих задач … создание и производство отечественных вакцин против актуальных инфекционных заболеваний", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, безопасность, экономика
Стратегия: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность России
14:38 03.07.2021 (обновлено: 14:48 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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Стратегия нацбезопасности: производство вакцин укрепляет экономическую безопасность России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Производство отечественных вакцин является одним из способов достижения экономической безопасности России, говорится в обновленной стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной президентом России Владимиром Путиным.
"Достижение целей обеспечения экономической безопасности Российской Федерации осуществляется путем решения следующих задач … создание и производство отечественных вакцин против актуальных инфекционных заболеваний", - говорится в документе.
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