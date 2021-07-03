https://ria.ru/20210703/vaktsiny-1739739936.html

Стратегия: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность России

Стратегия: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность России - РИА Новости, 03.07.2021

Стратегия: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность России

Производство отечественных вакцин является одним из способов достижения экономической безопасности России, говорится в обновленной стратегии национальной... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T14:38

2021-07-03T14:38

2021-07-03T14:48

россия

владимир путин

безопасность

экономика

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Производство отечественных вакцин является одним из способов достижения экономической безопасности России, говорится в обновленной стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной президентом России Владимиром Путиным."Достижение целей обеспечения экономической безопасности Российской Федерации осуществляется путем решения следующих задач … создание и производство отечественных вакцин против актуальных инфекционных заболеваний", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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россия, владимир путин, безопасность, экономика