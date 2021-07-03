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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210703/vaktsinatsiya-1739748401.html
Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19
Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2021
Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19
Первые сто предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требования московских властей о полной вакцинации 60 процентов... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T16:45
2021-07-03T23:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Первые сто предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требования московских властей о полной вакцинации 60 процентов работников, получат гранты, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Размер помощи составит 100 процентов от налога на доходы физических лиц, уплаченного за минувшие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.Помимо этого, по итогам третьего квартала гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период получат московские кафе и рестораны, "четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов".Собянин выразил надежду, что часть этих денег предприятия общепита направят на поощрение работников, сделавших прививку против коронавируса.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, россия, сергей собянин
Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19
16:45 03.07.2021 (обновлено: 23:45 03.07.2021)
 
© АГН "Москва"Открытие COVID-free зоны в ресторане "Чайхона №1" на улице Дмитрия Ульянова в Москве
Открытие COVID-free зоны в ресторане Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© АГН "Москва"

Мэр Москвы Собянин рассказал о грантах для компаний, соблюдающих требования по COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Первые сто предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требования московских властей о полной вакцинации 60 процентов работников, получат гранты, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Размер помощи составит 100 процентов от налога на доходы физических лиц, уплаченного за минувшие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.
Помимо этого, по итогам третьего квартала гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период получат московские кафе и рестораны, "четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов".
Собянин выразил надежду, что часть этих денег предприятия общепита направят на поощрение работников, сделавших прививку против коронавируса.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоРоссияСергей Собянин
 
 
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