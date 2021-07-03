https://ria.ru/20210703/vaktsinatsiya-1739748401.html

Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19

Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2021

Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19

Первые сто предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требования московских властей о полной вакцинации 60 процентов... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T16:45

2021-07-03T16:45

2021-07-03T23:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

россия

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738125935_0:160:2885:1783_1920x0_80_0_0_12c472d850588c2c686b61eb3165187b.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Первые сто предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требования московских властей о полной вакцинации 60 процентов работников, получат гранты, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Размер помощи составит 100 процентов от налога на доходы физических лиц, уплаченного за минувшие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.Помимо этого, по итогам третьего квартала гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период получат московские кафе и рестораны, "четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов".Собянин выразил надежду, что часть этих денег предприятия общепита направят на поощрение работников, сделавших прививку против коронавируса.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, россия, сергей собянин