https://ria.ru/20210703/vaktsina-1739738671.html

РПЦ передала Антиохийской церкви партию вакцины "Спутник V"

РПЦ передала Антиохийской церкви партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 03.07.2021

РПЦ передала Антиохийской церкви партию вакцины "Спутник V"

Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник-V" была доставлена в Ливан по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и передана Антиохийской РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T14:16

2021-07-03T14:16

2021-07-03T14:16

религия и мировоззрение

николай балашов

ливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739582940_0:231:3232:2048_1920x0_80_0_0_3961a63a2ae4650274924c3ebcb26e29.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник-V" была доставлена в Ливан по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и передана Антиохийской православной церкви, сообщает сайт Русской православной церкви."В Ливан была доставлена партия российской вакцины от коронавируса "Спутник-V". <...> По благословению блаженнейшего патриарха великой Антиохии и всего Востока Иоанна X российская вакцина в тот же день была доставлена в центр вакцинации Баламандского университета. 1 июля в Баламандском университете прошла торжественная церемония передачи вакцины", - говорится в сообщении на сайте Московской патриархии.Прививки "Спутником V" будут проводиться в Центре вакцинации Баламандского университета, созданного Антиохийской православной церковью и расположенного в Северном Ливане в городе Кура.Ранее при содействии РПЦ партия "Спутник V" была доставлена в Молдавию. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов также сообщал РИА Новости, что церковь рассматривает возможность поставки в Ливан медицинского оборудования в качестве гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20210626/sputnik-v-1738698832.html

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай балашов, ливан