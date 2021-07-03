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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210703/vaktsina-1739738671.html
РПЦ передала Антиохийской церкви партию вакцины "Спутник V"
РПЦ передала Антиохийской церкви партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 03.07.2021
РПЦ передала Антиохийской церкви партию вакцины "Спутник V"
Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник-V" была доставлена в Ливан по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и передана Антиохийской РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T14:16
2021-07-03T14:16
религия и мировоззрение
николай балашов
ливан
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник-V" была доставлена в Ливан по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и передана Антиохийской православной церкви, сообщает сайт Русской православной церкви."В Ливан была доставлена партия российской вакцины от коронавируса "Спутник-V". &lt;...&gt; По благословению блаженнейшего патриарха великой Антиохии и всего Востока Иоанна X российская вакцина в тот же день была доставлена в центр вакцинации Баламандского университета. 1 июля в Баламандском университете прошла торжественная церемония передачи вакцины", - говорится в сообщении на сайте Московской патриархии.Прививки "Спутником V" будут проводиться в Центре вакцинации Баламандского университета, созданного Антиохийской православной церковью и расположенного в Северном Ливане в городе Кура.Ранее при содействии РПЦ партия "Спутник V" была доставлена в Молдавию. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов также сообщал РИА Новости, что церковь рассматривает возможность поставки в Ливан медицинского оборудования в качестве гуманитарной помощи.
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николай балашов, ливан

РПЦ передала Антиохийской церкви партию вакцины "Спутник V"

14:16 03.07.2021
 
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник-V" была доставлена в Ливан по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и передана Антиохийской православной церкви, сообщает сайт Русской православной церкви.
"В Ливан была доставлена партия российской вакцины от коронавируса "Спутник-V". <...> По благословению блаженнейшего патриарха великой Антиохии и всего Востока Иоанна X российская вакцина в тот же день была доставлена в центр вакцинации Баламандского университета. 1 июля в Баламандском университете прошла торжественная церемония передачи вакцины", - говорится в сообщении на сайте Московской патриархии.
Прививки "Спутником V" будут проводиться в Центре вакцинации Баламандского университета, созданного Антиохийской православной церковью и расположенного в Северном Ливане в городе Кура.
Ранее при содействии РПЦ партия "Спутник V" была доставлена в Молдавию. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов также сообщал РИА Новости, что церковь рассматривает возможность поставки в Ливан медицинского оборудования в качестве гуманитарной помощи.
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Религия и мировоззрениеНиколай БалашовЛиван
 
 
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