https://ria.ru/20210703/ugroza-1739702512.html

Эксперт рассказал, что грозит вашему смартфону летом

Эксперт рассказал, что грозит вашему смартфону летом - РИА Новости, 03.07.2021

Эксперт рассказал, что грозит вашему смартфону летом

К традиционным рискам повреждения от падения или попадания воды летом добавляется жара — когда столбик термометра может подняться выше 30 градусов Цельсия,... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T02:15

2021-07-03T02:15

2021-07-03T10:52

виталий красиков

россия

смартфоны

рэу имени г. в. плеханова

технологии

общество

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. К традиционным рискам повреждения от падения или попадания воды летом добавляется жара — когда столбик термометра может подняться выше 30 градусов Цельсия, устройство может перегреться, рассказал агентству “Прайм” научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Виталий Красиков.Это вряд ли грозит взрывом устройства, однако вероятность того, что оно перегреется и не станет работать, ненулевая.На пляже смартфону грозит попадание воды и песка. Это уже с высокой долей вероятности может привести его в нерабочее состояние. Электроника ни при каких условиях не должна непосредственно соприкасаться ни с водой, ни с песком, поэтому важно помнить о простых правилах эксплуатации, заключил эксперт.

https://ria.ru/20210702/smartfon-1739517345.html

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2021

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виталий красиков, россия, смартфоны, рэу имени г. в. плеханова, технологии, общество