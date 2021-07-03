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Эксперт рассказал, что грозит вашему смартфону летом
Эксперт рассказал, что грозит вашему смартфону летом - РИА Новости, 03.07.2021
Эксперт рассказал, что грозит вашему смартфону летом
К традиционным рискам повреждения от падения или попадания воды летом добавляется жара — когда столбик термометра может подняться выше 30 градусов Цельсия,... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T02:15
2021-07-03T10:52
виталий красиков
россия
смартфоны
рэу имени г. в. плеханова
технологии
общество
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. К традиционным рискам повреждения от падения или попадания воды летом добавляется жара — когда столбик термометра может подняться выше 30 градусов Цельсия, устройство может перегреться, рассказал агентству “Прайм” научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Виталий Красиков.Это вряд ли грозит взрывом устройства, однако вероятность того, что оно перегреется и не станет работать, ненулевая.На пляже смартфону грозит попадание воды и песка. Это уже с высокой долей вероятности может привести его в нерабочее состояние. Электроника ни при каких условиях не должна непосредственно соприкасаться ни с водой, ни с песком, поэтому важно помнить о простых правилах эксплуатации, заключил эксперт.
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виталий красиков, россия, смартфоны, рэу имени г. в. плеханова, технологии, общество

Эксперт рассказал, что грозит вашему смартфону летом

02:15 03.07.2021 (обновлено: 10:52 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве в жаркую погоду
Девушка на одной из улиц в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. К традиционным рискам повреждения от падения или попадания воды летом добавляется жара — когда столбик термометра может подняться выше 30 градусов Цельсия, устройство может перегреться, рассказал агентству “Прайм” научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Виталий Красиков.
“Критического повышения температуры летом легко добиться, отдыхая на пляже или прогуливаясь по улице, если телефон при этом долгое время подвергается воздействию прямых солнечных лучей, в машине при нахождении устройства на приборной доске или, например, оставив смартфон заряжаться на подоконнике”, — добавляет эксперт.
Это вряд ли грозит взрывом устройства, однако вероятность того, что оно перегреется и не станет работать, ненулевая.
На пляже смартфону грозит попадание воды и песка. Это уже с высокой долей вероятности может привести его в нерабочее состояние. Электроника ни при каких условиях не должна непосредственно соприкасаться ни с водой, ни с песком, поэтому важно помнить о простых правилах эксплуатации, заключил эксперт.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
Вчера, 04:21
Эксперт рассказала, как без усилий заставить смартфон работать быстрее
 
Виталий КрасиковРоссияСмартфоныРЭУ имени Г. В. ПлехановаТехнологииОбщество
 
 
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