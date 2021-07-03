https://ria.ru/20210703/ucheniya-1739707894.html

Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze

Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze - РИА Новости, 03.07.2021

Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze

Авиация Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря, сообщили в отделе... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T05:44

2021-07-03T05:44

2021-07-03T11:55

россия

черное море

южный военный округ

министерство обороны рф (минобороны рф)

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армия

безопасность

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Авиация Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные маневры Sea Breeze. До десятого июля в них ожидается участие пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО. Как отметили в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей", принимающих участие в учениях.Уточняется, что от морской авиации Черноморского флота задействовали многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а от авиации ЮВО — истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Перед совместными полетами ЧФ и ЮВО экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава Морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря."В рамках тренировочных полетов летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника", — добавляется в сообщении.Так, для уничтожения "противника" в море летчики выполняли заход на боевой курс в парах и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск".Уточняется, что всего учебные задачи выполняли более десяти самолетов из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота и авиации Южного военного округа.

https://ria.ru/20210702/ucheniya-1739574279.html

https://ria.ru/20210702/ucheniya-1739645340.html

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черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, сша, украина, армия, безопасность