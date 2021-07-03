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Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze - РИА Новости, 03.07.2021
Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
Авиация Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря, сообщили в отделе... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T05:44
2021-07-03T11:55
россия
черное море
южный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
сша
украина
армия
безопасность
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Авиация Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные маневры Sea Breeze. До десятого июля в них ожидается участие пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО. Как отметили в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей", принимающих участие в учениях.Уточняется, что от морской авиации Черноморского флота задействовали многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а от авиации ЮВО — истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Перед совместными полетами ЧФ и ЮВО экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава Морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря."В рамках тренировочных полетов летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника", — добавляется в сообщении.Так, для уничтожения "противника" в море летчики выполняли заход на боевой курс в парах и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск".Уточняется, что всего учебные задачи выполняли более десяти самолетов из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота и авиации Южного военного округа.
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россия, черное море, южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, сша, украина, армия, безопасность
Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:44 03.07.2021 (обновлено: 11:55 03.07.2021)
 
CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Морская авиация Черноморского флота провела учебно-боевые полёты над Чёрным морем
Морская авиация Черноморского флота провела учебно-боевые полёты над Чёрным морем - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /

Авиация ЧФ и ЮВО провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Авиация Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные маневры Sea Breeze. До десятого июля в них ожидается участие пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО. Как отметили в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей", принимающих участие в учениях.

"Экипажи самолетов Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника", — говорится в сообщении.

Уточняется, что от морской авиации Черноморского флота задействовали многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а от авиации ЮВО — истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Перед совместными полетами ЧФ и ЮВО экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава Морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря.
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"В рамках тренировочных полетов летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника", — добавляется в сообщении.
Так, для уничтожения "противника" в море летчики выполняли заход на боевой курс в парах и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск".
Уточняется, что всего учебные задачи выполняли более десяти самолетов из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота и авиации Южного военного округа.
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