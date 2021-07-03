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СК показал кадры с места убийства вдовы самарского банкира
СК показал кадры с места убийства вдовы самарского банкира - РИА Новости, 03.07.2021
СК показал кадры с места убийства вдовы самарского банкира
Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства жительницы Самары, которой, по данным местного адвоката Андрея Соколова, является Екатерина... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T17:57
2021-07-03T17:57
следственный комитет россии (ск рф)
россельхозбанк
самара
происшествия
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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства жительницы Самары, которой, по данным местного адвоката Андрея Соколова, является Екатерина Пузикова, вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.Ранее в пресс-службе СУСК по региону сообщили РИА Новости, что жительница Самары найдена мертвой, следователи ищут подозреваемого в убийстве. По данным самарского адвоката Андрея Соколова, убитой является Екатерина Пузикова, вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. По данным следствия, женщину утром в субботу в квартире на улице Садовой обнаружили с травмой головой, нанесенной, предположительно, твердым тупым предметом. Возбуждено уголовное дело.На видео длительностью 24 секунды, опубликованном в YouTube-канале СК, показано, как проводится осмотр места происшествия в кухне-студии квартиры, где между столом и кухонной плитой на полу лежит тело убитой.Ранее СК РФ сообщал, что 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка, были госпитализированы с признаками отравления, а 20 марта Дмитрий Пузиков скончался в больнице. Следствие полагало, что его супруга, решив убить мужа, подмешала в пищу отравляющее вещество. Екатерина Пузикова дважды судом первой инстанции признавалась виновной в убийстве, однако оба раза приговоры были отменены.Как следует из материалов на сайте Самарского областного суда, в последний раз Пузикова была оправдана апелляционной инстанцией 31 октября 2017 года "в связи с ее непричастностью к совершению преступления". Уточняется, что следствие считало, что она решила убить мужа "в связи с возникшим чувством ревности из мести за совершенные супружеские измены". Новый избранник Екатерины Пузиковой, президент федерации профессионального кикбоксинга региона Алексей Рясков в пятницу в Instagram на видео заявил, что вместе с родителями Екатерины в 2017 году заплатил 15 миллионов рублей за ее оправдательный приговор по делу об отравлении банкира.
самара
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры из квартиры, где нашли убитую Екатерину Сокирскую. Съемка СК
Жительница Самары найдена мертвой, следователи ищут подозреваемого в убийстве. По данным самарского адвоката Андрея Соколова, убитой является Екатерина Пузикова, вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.
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видео, следственный комитет россии (ск рф), россельхозбанк, самара, происшествия
СК показал кадры с места убийства вдовы самарского банкира
САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства жительницы Самары, которой, по данным местного адвоката Андрея Соколова, является Екатерина Пузикова, вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.
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СК показал кадры с места убийства вдовы самарского банкира
17:57 03.07.2021
 

СК показал кадры с места убийства вдовы отравленного в 2021 году самарского банкира Пузикова

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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства жительницы Самары, которой, по данным местного адвоката Андрея Соколова, является Екатерина Пузикова, вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.
Ранее в пресс-службе СУСК по региону сообщили РИА Новости, что жительница Самары найдена мертвой, следователи ищут подозреваемого в убийстве. По данным самарского адвоката Андрея Соколова, убитой является Екатерина Пузикова, вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. По данным следствия, женщину утром в субботу в квартире на улице Садовой обнаружили с травмой головой, нанесенной, предположительно, твердым тупым предметом. Возбуждено уголовное дело.
На видео длительностью 24 секунды, опубликованном в YouTube-канале СК, показано, как проводится осмотр места происшествия в кухне-студии квартиры, где между столом и кухонной плитой на полу лежит тело убитой.
Ранее СК РФ сообщал, что 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка, были госпитализированы с признаками отравления, а 20 марта Дмитрий Пузиков скончался в больнице. Следствие полагало, что его супруга, решив убить мужа, подмешала в пищу отравляющее вещество. Екатерина Пузикова дважды судом первой инстанции признавалась виновной в убийстве, однако оба раза приговоры были отменены.
Как следует из материалов на сайте Самарского областного суда, в последний раз Пузикова была оправдана апелляционной инстанцией 31 октября 2017 года "в связи с ее непричастностью к совершению преступления". Уточняется, что следствие считало, что она решила убить мужа "в связи с возникшим чувством ревности из мести за совершенные супружеские измены". Новый избранник Екатерины Пузиковой, президент федерации профессионального кикбоксинга региона Алексей Рясков в пятницу в Instagram на видео заявил, что вместе с родителями Екатерины в 2017 году заплатил 15 миллионов рублей за ее оправдательный приговор по делу об отравлении банкира.
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссельхозбанкСамараПроисшествия
 
 
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