https://ria.ru/20210703/telo-1739737000.html

В Астраханской области нашли тело женщины, два ее внука пропали без вести

В Астраханской области нашли тело женщины, два ее внука пропали без вести - РИА Новости, 03.07.2021

В Астраханской области нашли тело женщины, два ее внука пропали без вести

Женщина и двое ее внуков четырёх и шести лет, по предварительным данным, утонули в реке Бахтемир в районе поселка Ильинка Астраханской области, сообщил... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T13:50

2021-07-03T13:50

2021-07-03T13:50

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Женщина и двое ее внуков четырёх и шести лет, по предварительным данным, утонули в реке Бахтемир в районе поселка Ильинка Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.В ведомстве пояснили, что в субботу в МЧС поступило сообщение о том, что на берегу реки Бахтемир в Астраханской области обнаружено тело женщины 1964 года рождения. Отмечается, что со слов ее родственников, утром она ушла купаться с внуками 2015 и 2017 годов рождения.В ГУМЧС добавили, что женщина, по предварительной информации, также утонула, точные обстоятельства произошедшего пока не известны.В СУСК России по Астраханской области также сообщили, что по факту гибели местной жительницы, а также исчезновения двух детей в возрасте четырех и шести лет организована проверка.

https://ria.ru/20210702/more-1739621644.html

россия

астраханская область

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, происшествия