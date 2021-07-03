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В Астраханской области нашли тело женщины, два ее внука пропали без вести
В Астраханской области нашли тело женщины, два ее внука пропали без вести - РИА Новости, 03.07.2021
В Астраханской области нашли тело женщины, два ее внука пропали без вести
Женщина и двое ее внуков четырёх и шести лет, по предварительным данным, утонули в реке Бахтемир в районе поселка Ильинка Астраханской области, сообщил... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T13:50
2021-07-03T13:50
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Женщина и двое ее внуков четырёх и шести лет, по предварительным данным, утонули в реке Бахтемир в районе поселка Ильинка Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.В ведомстве пояснили, что в субботу в МЧС поступило сообщение о том, что на берегу реки Бахтемир в Астраханской области обнаружено тело женщины 1964 года рождения. Отмечается, что со слов ее родственников, утром она ушла купаться с внуками 2015 и 2017 годов рождения.В ГУМЧС добавили, что женщина, по предварительной информации, также утонула, точные обстоятельства произошедшего пока не известны.В СУСК России по Астраханской области также сообщили, что по факту гибели местной жительницы, а также исчезновения двух детей в возрасте четырех и шести лет организована проверка.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, происшествия
В Астраханской области нашли тело женщины, два ее внука пропали без вести
13:50 03.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Викулов / Перейти в фотобанкВодолаз - спасатель МЧС РФ
Водолаз - спасатель МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Александр Викулов
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В Астраханской области нашли тело женщины на берегу реки, двое ее внуков пропали без вести

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Женщина и двое ее внуков четырёх и шести лет, по предварительным данным, утонули в реке Бахтемир в районе поселка Ильинка Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
В ведомстве пояснили, что в субботу в МЧС поступило сообщение о том, что на берегу реки Бахтемир в Астраханской области обнаружено тело женщины 1964 года рождения. Отмечается, что со слов ее родственников, утром она ушла купаться с внуками 2015 и 2017 годов рождения.
"По предварительной информации, дети утонули, на берегу обнаружены детские личные вещи", - сказал представитель ведомства. Уточняется, что водолазы и волонтеры ведут поиски детей.
В ГУМЧС добавили, что женщина, по предварительной информации, также утонула, точные обстоятельства произошедшего пока не известны.
В СУСК России по Астраханской области также сообщили, что по факту гибели местной жительницы, а также исчезновения двух детей в возрасте четырех и шести лет организована проверка.
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Астраханская областьПроисшествия
 
 
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