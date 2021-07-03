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В СБ Белоруссии обвинили Запад в попытке разрушить суверенитет страны
В СБ Белоруссии обвинили Запад в попытке разрушить суверенитет страны - РИА Новости, 03.07.2021
В СБ Белоруссии обвинили Запад в попытке разрушить суверенитет страны
Госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович заявил, что республика готова к равноправному диалогу со всеми, но такая политика не... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T17:47
2021-07-03T17:47
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович заявил, что республика готова к равноправному диалогу со всеми, но такая политика не устраивает Запад."Беларусь – миролюбивая страна. Мы никому не угрожаем, дружим со всеми, готовы к равноправному общению на доверительной основе. Но такая Беларусь, к сожалению, мы видим по фактам, не устраивает политиков на коллективном Западе", - сказал госсекретарь телеканалу "Беларусь 1" в субботу.По его словам, западные страны "всеми правдами и неправдами, экономическими и не только экономическими мерами" пытаются разрушить суверенитет Белоруссии, "навязать свою волю, свои так называемые демократические ценности". "Но мы же не слепые. Видим, что творится на Западе и какая демократия там, как относятся политики и власти там к народу. Мы не хотим, чтобы в Беларуси было так", - добавил Вольфович.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции.
https://ria.ru/20210703/soyuz-1739706756.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире
В СБ Белоруссии обвинили Запад в попытке разрушить суверенитет страны
17:47 03.07.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /

В СБ Белоруссии обвинили Запад в попытке разрушить суверенитет страны

Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович заявил, что республика готова к равноправному диалогу со всеми, но такая политика не устраивает Запад.
"Беларусь – миролюбивая страна. Мы никому не угрожаем, дружим со всеми, готовы к равноправному общению на доверительной основе. Но такая Беларусь, к сожалению, мы видим по фактам, не устраивает политиков на коллективном Западе", - сказал госсекретарь телеканалу "Беларусь 1" в субботу.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
Вчера, 03:29
В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
По его словам, западные страны "всеми правдами и неправдами, экономическими и не только экономическими мерами" пытаются разрушить суверенитет Белоруссии, "навязать свою волю, свои так называемые демократические ценности". "Но мы же не слепые. Видим, что творится на Западе и какая демократия там, как относятся политики и власти там к народу. Мы не хотим, чтобы в Беларуси было так", - добавил Вольфович.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 18:50
Провокации Запада не подорвали экономику Белоруссии, заявил Лукашенко
 
КГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияСШАВ мире
 
 
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