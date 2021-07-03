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Стратегия: иностранные армии тренируют атаки на российскую инфраструктуру
Стратегия: иностранные армии тренируют атаки на российскую инфраструктуру - РИА Новости, 03.07.2021
Стратегия: иностранные армии тренируют атаки на российскую инфраструктуру
Армии ряда стран тренируются выводить из строя объекты критической информационной инфраструктуры в России, следует из утвержденной президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T15:01
2021-07-03T15:01
2021-07-03T15:25
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Армии ряда стран тренируются выводить из строя объекты критической информационной инфраструктуры в России, следует из утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным Стратегии национальной безопасности."Вооруженные силы таких государств отрабатывают действия по выведению из строя объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в документе.Отмечается, что в целом активизируется деятельность специальных служб иностранных государств по проведению разведывательных и иных операций в российском информационном пространстве.К тому же использование в России иностранных информационных технологий и телекоммуникационного оборудования повышает уязвимость отечественных информационных ресурсов, включая объекты критической информационной инфраструктуры России, к атакам из-за рубежа, отмечается в обновленной стратегии.В целом, быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий сопровождается повышением вероятности возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства, указывается в документе.Подчеркивается, что в целях дестабилизации общественно-политической ситуации в России распространяется недостоверная информация, в том числе заведомо ложные сообщения об угрозе совершения терактов. В интернете размещаются материалы террористических и экстремистских организаций, призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, совершению самоубийства, ведется пропаганда криминального образа жизни, потребления наркотических средств и психотропных веществ, размещается иная противоправная информация. Основным объектом такого деструктивного воздействия является молодежь, отмечается в стратегии.
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россия, владимир путин, безопасность
Стратегия: иностранные армии тренируют атаки на российскую инфраструктуру
15:01 03.07.2021 (обновлено: 15:25 03.07.2021)
Стратегия: иностранные армии тренируют атаки на российскую информационную инфраструктуру
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Армии ряда стран тренируются выводить из строя объекты критической информационной инфраструктуры в России
, следует из утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным
Стратегии национальной безопасности.
"Вооруженные силы таких государств отрабатывают действия по выведению из строя объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в документе.
Отмечается, что в целом активизируется деятельность специальных служб иностранных государств по проведению разведывательных и иных операций в российском информационном пространстве.
К тому же использование в России иностранных информационных технологий и телекоммуникационного оборудования повышает уязвимость отечественных информационных ресурсов, включая объекты критической информационной инфраструктуры России, к атакам из-за рубежа, отмечается в обновленной стратегии.
В целом, быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий сопровождается повышением вероятности возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства, указывается в документе.
Подчеркивается, что в целях дестабилизации общественно-политической ситуации в России распространяется недостоверная информация, в том числе заведомо ложные сообщения об угрозе совершения терактов. В интернете размещаются материалы террористических и экстремистских организаций, призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, совершению самоубийства, ведется пропаганда криминального образа жизни, потребления наркотических средств и психотропных веществ, размещается иная противоправная информация. Основным объектом такого деструктивного воздействия является молодежь, отмечается в стратегии.