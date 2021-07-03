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В Москве увеличат мощности прививочных пунктов для иностранцев
В Москве увеличат мощности прививочных пунктов для иностранцев - РИА Новости, 03.07.2021
В Москве увеличат мощности прививочных пунктов для иностранцев
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в Москве в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T16:46
2021-07-03T16:46
2021-07-03T16:46
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в Москве в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки."Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки. Спасибо, друзья, за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих вас людей", - написал Собянин в своем блоге.
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В Москве увеличат мощности прививочных пунктов для иностранцев
В Москве увеличат пропускную способность прививочных пунктов для иностранцев