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В Москве увеличат мощности прививочных пунктов для иностранцев

В Москве увеличат мощности прививочных пунктов для иностранцев - РИА Новости, 03.07.2021

В Москве увеличат мощности прививочных пунктов для иностранцев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в Москве в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T16:46

2021-07-03T16:46

2021-07-03T16:46

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россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в Москве в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки."Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки. Спасибо, друзья, за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих вас людей", - написал Собянин в своем блоге.

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва