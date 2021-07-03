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В Москве число привитых от COVID-19 превысило 2,7 миллиона человек
В Москве число привитых от COVID-19 превысило 2,7 миллиона человек - РИА Новости, 03.07.2021
В Москве число привитых от COVID-19 превысило 2,7 миллиона человек
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация набрала хорошие обороты, общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек, ежедневно вакцинируется... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T16:37
2021-07-03T16:37
2021-07-03T19:13
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация набрала хорошие обороты, общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек, ежедневно вакцинируется 60-70 тысяч человек."Вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил. Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 млн человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тыс. человек. В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в т.ч. за счет вакцинации иностранных работников", - сообщил Собянин в своем блоге."Огромный вклад в проведение вакцинации вносит московский бизнес. О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1500 городских предприятий", - написал мэр."Надеюсь, что уже на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов. Это значит - мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан и обеспечению нормальной работы экономики", - отметил Собянин.
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В Москве число привитых от COVID-19 превысило 2,7 миллиона человек
16:37 03.07.2021 (обновлено: 19:13 03.07.2021)
В Москве число привитых от COVID-19 превысило 2,7 миллиона человек