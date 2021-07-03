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В Краснодарском крае потушили пожар в жилом доме
В Краснодарском крае потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 03.07.2021
В Краснодарском крае потушили пожар в жилом доме
Пожар в жилой пятиэтажке в Горячем Ключе под Краснодаром ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T02:50
2021-07-03T02:50
2021-07-03T02:50
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пожар в жилой пятиэтажке в Горячем Ключе под Краснодаром ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее сообщалось, что кровля жилого паятиэтажного дома горела в Горячем Ключе под Краснодаром, огонь локализовали на площади 400 квадратных метров, жильцов эвакуировали."02.12 - ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия
В Краснодарском крае потушили пожар в жилом доме
В Краснодарском крае потушили пожар в жилом доме