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В Краснодарском крае потушили пожар в жилом доме

В Краснодарском крае потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 03.07.2021

В Краснодарском крае потушили пожар в жилом доме

Пожар в жилой пятиэтажке в Горячем Ключе под Краснодаром ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T02:50

2021-07-03T02:50

2021-07-03T02:50

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодар

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пожар в жилой пятиэтажке в Горячем Ключе под Краснодаром ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее сообщалось, что кровля жилого паятиэтажного дома горела в Горячем Ключе под Краснодаром, огонь локализовали на площади 400 квадратных метров, жильцов эвакуировали."02.12 - ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210629/pozhar-1738994118.html

россия

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краснодарский край

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия