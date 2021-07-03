Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210703/pokhischenie-1739768768.html
В Нижнем Новгороде задержали мужчину по подозрению в похищении ребенка
В Нижнем Новгороде задержали мужчину по подозрению в похищении ребенка - РИА Новости, 03.07.2021
В Нижнем Новгороде задержали мужчину по подозрению в похищении ребенка
Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в похищении семилетнего мальчика, ребенок освобожден, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T21:31
2021-07-03T21:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в похищении семилетнего мальчика, ребенок освобожден, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, днём 2 июля с детской площадки, расположенной на улице Республиканской, 51-летний мужчина под предлогом "посмотреть котенка" увел неизвестного ему 7-летнего ребенка к себе домой в квартиру дома, расположенного на этой же улице. Очевидцы произошедшего вызвали правоохранителей. Сотрудники ГУВД по Нижегородской области освободили похищенного мальчика."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). Подозреваемый задержан следователями СК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20210430/arest-1730678537.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия
В Нижнем Новгороде задержали мужчину по подозрению в похищении ребенка
21:31 03.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Нижнем Новгороде задержали мужчину по подозрению в похищении ребенка

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в похищении семилетнего мальчика, ребенок освобожден, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, днём 2 июля с детской площадки, расположенной на улице Республиканской, 51-летний мужчина под предлогом "посмотреть котенка" увел неизвестного ему 7-летнего ребенка к себе домой в квартиру дома, расположенного на этой же улице. Очевидцы произошедшего вызвали правоохранителей. Сотрудники ГУВД по Нижегородской области освободили похищенного мальчика.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 13:41
В Красноярске арестовали мужчину, похитившего восьмилетнего мальчика
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). Подозреваемый задержан следователями СК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05На Филиппинах потерпел крушение военный самолет
07:58В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
07:46В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
07:03Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
06:06Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России
05:41ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya
04:56Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России
04:28В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Любителям ходить босиком сделали предупреждение
04:11Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть
03:50При оползне в Японии погибли два человека
03:35Врач рассказал, как справиться с головной болью без таблеток
03:15Названа минимальная сумма для торговли на бирже
03:08Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС
02:57Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
02:15Эксперт назвал опасный способ вложения денег
02:15Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
02:00Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
01:30При беспорядках в Эсватини погибли 40 человек
01:29В Раде заявили, что Зеленского украли и подменили на двойника
Лента новостейМолния