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В Нижнем Новгороде задержали мужчину по подозрению в похищении ребенка
В Нижнем Новгороде задержали мужчину по подозрению в похищении ребенка - РИА Новости, 03.07.2021
В Нижнем Новгороде задержали мужчину по подозрению в похищении ребенка
Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в похищении семилетнего мальчика, ребенок освобожден, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T21:31
2021-07-03T21:31
2021-07-03T21:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в похищении семилетнего мальчика, ребенок освобожден, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, днём 2 июля с детской площадки, расположенной на улице Республиканской, 51-летний мужчина под предлогом "посмотреть котенка" увел неизвестного ему 7-летнего ребенка к себе домой в квартиру дома, расположенного на этой же улице. Очевидцы произошедшего вызвали правоохранителей. Сотрудники ГУВД по Нижегородской области освободили похищенного мальчика."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). Подозреваемый задержан следователями СК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия
В Нижнем Новгороде задержали мужчину по подозрению в похищении ребенка
В Нижнем Новгороде задержали мужчину по подозрению в похищении ребенка