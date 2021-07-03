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Москвичам пообещали небольшой дождь и до 25 градусов тепла
Москвичам пообещали небольшой дождь и до 25 градусов тепла - РИА Новости, 03.07.2021
Москвичам пообещали небольшой дождь и до 25 градусов тепла
Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T09:17
2021-07-03T09:17
2021-07-03T09:17
михаил леус
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве облачная погода с прояснениями, местами, преимущественно в южной части региона, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха плюс 23-25, по области плюс 21-26", - заявил Леус.Ветер будет дуть северо-восточный, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление слабо подрастет и составит 746 миллиметров ртутного столба - около нормы.
https://ria.ru/20210702/zhara-1739515421.html
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михаил леус, погода, центр "фобос", москва, общество
Москвичам пообещали небольшой дождь и до 25 градусов тепла
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду, небольшой дождь и до 25 градусов тепла