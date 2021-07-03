https://ria.ru/20210703/pogoda-1739715243.html

Москвичам пообещали небольшой дождь и до 25 градусов тепла

Москвичам пообещали небольшой дождь и до 25 градусов тепла - РИА Новости, 03.07.2021

Москвичам пообещали небольшой дождь и до 25 градусов тепла

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T09:17

2021-07-03T09:17

2021-07-03T09:17

михаил леус

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве облачная погода с прояснениями, местами, преимущественно в южной части региона, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха плюс 23-25, по области плюс 21-26", - заявил Леус.Ветер будет дуть северо-восточный, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление слабо подрастет и составит 746 миллиметров ртутного столба - около нормы.

https://ria.ru/20210702/zhara-1739515421.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, центр "фобос", москва, общество