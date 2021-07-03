https://ria.ru/20210703/pablik-art-1739610378.html

Около Мавзолея на Красной площади появились ржавая звезда и лес из палок

Около Мавзолея на Красной площади появились ржавая звезда и лес из палок - РИА Новости, 03.07.2021

Около Мавзолея на Красной площади появились ржавая звезда и лес из палок

На главной площади страны красуются восемь новых арт-объектов. Проект "Красный сад" основателей фестиваля "Архстояние" — первая выставка современной скульптуры... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T08:00

2021-07-03T08:00

2021-07-03T08:05

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николай полисский

архстояние

черешневый лес (фестиваль)

гум

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. На главной площади страны красуются восемь новых арт-объектов. Проект "Красный сад" основателей фестиваля "Архстояние" — первая выставка современной скульптуры у стен Кремля. Почему "искусству не для всех" стало тесно в стенах музеев и галерей, нужны ли такие эксперименты возле Мавзолея и как реагируют на экспонаты обычные прохожие — в материале РИА Новости. Лес на Красной площади"Люсь, ну ты прям как Синди Кроуфорд! Смотри только, чтоб тебе это бревно по голове не попало!" — хихикает дама в панаме, наводя камеру телефона на подругу. Воодушевленная Люся позирует среди оструганных подвешенных стволов ольхи: изо всех сил пытается воспроизвести хищный взгляд супермодели. Фотосессии мешают дети, которые периодически с криками проносятся меж ветвей. Дерево качается с приятным побрякивающим звуком, напоминающим шум старой занавески из бамбука. Авторы этой интерактивной инсталляции — Василиса Прокопчук и Евгений Брагин. Ей — 24, ему — 27, но памятник на Красной площади в портфолио уже есть. Они — участники будущего "Архстояния" (23-25 июля). На фестивале в Николо-Ленивце их "Непроходимая чаща" будет представлена в полной красе, полностью деревянная. А эта, около ГУМа, — небольшая демоверсия с металлическим каркасом. "Нам, начинающим художникам, еще не участвовавшим в больших выставках или арт-ярмарках, конечно, повезло сразу попасть на Красную площадь. Сколько людей познакомится с нашей работой!" — говорит Василиса. Правда, в случае паблик-арта выбора у прохожих, по сути, нет. Публика, которая приходит в музеи или ездит на фестивали, ищет искусство. На улице же оно само находит зрителя, часто неподготовленного и предвзято настроенного. Нет, рассуждает он, на главной площади столицы все должно быть функционально — ну или хотя бы величественно, чтобы было понятно, куда ушли деньги налогоплательщиков, его в частности. "Да я сам такое из палок соберу! Пошли!" — мужчина лет пятидесяти пытается оттащить жену от другой скульптуры. Это шестиметровая античная колонна, сделанная из орешника, а не из привычного мрамора самим "дядей Колей" — Николаем Полисским, основателем "Архстояния", которое в этом году отмечает 15-летие. Художник спокойно стоит неподалеку, посмеивается, наблюдая за супругами.На вопрос, как возникла идея сделать для Красной площади скульптуру из кустарника, отвечает: "Хотел снять пафосность места материалом". Вандалы и ураганыДо Полисского "сбить спесь" с главной площади страны пытались не раз. Здесь устраивали рок-концерты, несанкционированные протесты. Были и многочисленные арт-акции. Например, в 1991-м участники группы ЭТИ, в которую входил Анатолий Осмоловский, выложили своими телами около Мавзолея нецензурное слово из трех букв, а в 2013-м художник Петр Павленский прибил себя к брусчатке. Но вот у современной скульптуры — да и живописи — так масштабно и надолго занять заветное пространство перед Кремлем прежде не получалось. И в этом смысле "Красный сад" — проект действительно новаторский. "Паблик-арт свидетельствует о продвинутости общества, власти. Чем больше искусства в общественном пространстве, тем более город открыт к экспериментам. Взять тот же Берлин, Лондон, где на Трафальгарской площади постоянно выставляется новый объект. И Нью-Йорк, где есть программа: один процент средств отчисляется на создание таких объектов", — говорит Ирина Коршунова из девелоперской компании, взявшей на себя расходы на изготовление скульптур. А это десятки миллионов рублей, учитывая перевозку, монтаж, гонорар художнику и страховку. На вопрос, не боится ли он, что его работа может пострадать от капризной столичной погоды или вандалов, художник Дмитрий Жуков отвечает: "Нет, наоборот! Это хорошая провокация, если кто-то обнаружит в себе потенциал Герострата и приложит руку. Даже интересно. Паблик-арт должен сокращать эмоциональную дистанцию между художником и зрителем". Впрочем, его кованая скульптура "Французский de Sad", хоть и сделанная мастерски — художник трудился над ней более года, купал ее в цинке и покрывал специальной краской, — особых толп не привлекает. Очереди, кроме уже упомянутой "Чащи", выстраиваются у "Звезды" Рината Волигамси. Наверное, эта работа — самая сайт-специфик, то есть подходящая месту. "Прямо как кремлевские звезды, только мутант какой-то", — ворчит парень, карабкаясь на постамент, чтобы сделать селфи. У уфимского художника так и задумано: его арт-объект из обрезков металлических листов вступает в прямой диалог с рубиновыми звездами на башнях Кремля. "Они — символ нашей страны. И хотя Россия давно стала другой, звезды прежние. Я просто привел одну из них в соответствие со временем и ситуацией", — говорит Волигамси. И даже ржавчина неслучайна: ее он добивался специально, чтобы образовалась прочная защитная корка. Компания ЛенинуПодолгу стоят прохожие и у большой "Античной головы" Аристарха Чернышева. Эта работа, наверное, ближе всего к тому, что у широкой публики ассоциируется со скульптурой. В основе — образ Александра Македонского, правда, вместо лица — пугающе гладкое пространство, на котором зловеще горит знак перезагрузки. Жалко, правда, что днем его почти не видно из-за яркого солнца. Его работа, как большинство объектов выставки, уже в сентябре отправится по элитным жилым комплексам и клубным поселкам, которые строит девелоперская компания, оплатившая проект.Не посчитают ли это десакрализацией Красной площади, как было с павильоном-чемоданом Louis Vuitton, вызвавшим целый скандал в 2013-м?"Я бы не стала сравнивать. Это совершенно разные инициативы — там маркетинговая, от недоступного большинству бренда роскоши. Здесь — общественно-культурная. Люди подходят, фотографируются, трогают скульптуры. И это нормально: новый паблик-арт вызывает желание подойти поближе и вступить с ним в коммуникацию", — отмечает сокуратор выставки Марина Федоровская. По этой логике паблик-арт на улицах и площадях Москвы и большинства российских городов пока не особо новый. Фото с бронзовыми полководцами, святыми и политическими деятелями молодежи не очень-то хочется постить в инстаграм или "Одноклассники". А вот арт-объекты "Красного сада" для этого как раз подойдут. "Странненькие памятники, конечно. Но у нас в Перми и не такое ставили — в этом плане Москва отстает", — говорит студентка Аля Надеждина, приехавшая в столицу на каникулы вместе с мамой Светланой. Представительница старшего поколения вздыхает: "Не скажу, что мне нравится. Но хоть что-то новое появляется на Красной площади. А то все Ленин да Ленин". Выставка современной российской скульптуры "Красный сад" (организаторы — фестиваль "Архстояние" и галерея ГУМ-Red-Line) — с 1 июля по 31 августа у стен ГУМа на Красной площади

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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