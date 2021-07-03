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Иммунолог Крючков рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
Иммунолог Крючков рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без - РИА Новости, 03.07.2021
Иммунолог Крючков рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
Всплеск заболеваемости COVID-19 затронул и тех россиян, которые уже прошли вакцинацию. Как у них протекает болезнь, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T05:10
2021-07-03T05:10
2021-07-03T13:47
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Всплеск заболеваемости COVID-19 затронул и тех россиян, которые уже прошли вакцинацию. Как у них протекает болезнь, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог, гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук Николай Крючков.Тяжелые случаи коронавирусной инфекции встречаются у привитых пациентов очень редко, и это ключевое отличие течения заболевания до и после прививки, отметил иммунолог.Заразившись коронавирусной инфекцией, вакцинированный человек тоже будет выделять вирусы и представлять опасность для окружающих, но, скорее всего, этот период будет короче, чем обычно, отметил он."Обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов. В данном случае этот период составит три-четыре дня", — уточнил Крючков.По его словам, вакцинированный может не знать, что опасен для окружающих, поскольку симптомов заражения коронавирусной инфекцией у него, скорее всего, не будет.
https://ria.ru/20210702/antitela-1739692812.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье, николай крючков, общество
Иммунолог Крючков рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
05:10 03.07.2021 (обновлено: 13:47 03.07.2021)
Иммунолог Крючков рассказал об отличиях течения COVID-19 с прививкой и без