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На Украине отреагировали на слова Лукашенко о контрабанде оружия
На Украине отреагировали на слова Лукашенко о контрабанде оружия - РИА Новости, 03.07.2021
На Украине отреагировали на слова Лукашенко о контрабанде оружия
Количество задержанного оружия на границе Украины с Белоруссией за полгода уменьшилось, заявления о контрабанде оружия с Украины безосновательны, заявила... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T18:09
2021-07-03T18:09
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
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КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Количество задержанного оружия на границе Украины с Белоруссией за полгода уменьшилось, заявления о контрабанде оружия с Украины безосновательны, заявила Госпогранслужба Украины.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, из соседней страны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия"."Количество задержаний оружия на границе с Беларусью уменьшилось. Украинские пограничники за полгода задержали на границе с Беларусью 27 единиц оружия, при этом - ни одного огнестрельного", - говорится на сайте. По данным пограничников, из 27 единиц задержанного оружия 12 - охотничье, 13 - холодное и по одной - газовое и пневматическое."Стоит заметить, что за аналогичный период прошлого года на украинско-белорусской границе задержали на шесть единиц оружия больше. Также стоит отметить, что по имеющимся у Госпогранслужбы Украины данным, соответствующие показатели белорусской стороны на смежном участке границы еще ниже. Так, администрация Госпогранслужбы Украины и Госпогранкомитет Беларуси осуществляют ежемесячный обмен обезличенной статистической информацией о результатах оперативно-служебной деятельности. Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за пять месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только четыре единицы оружия и 10 боеприпасов, все в пунктах пропуска", - подчеркнули в ведомстве.В Госпогранслужбе добавили, что при обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Белоруссии отмечали уменьшение в отчетный период в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с Украиной."Поэтому все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия с Украины - безосновательны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", - заявили украинские пограничники.
https://ria.ru/20210702/ukraina-1739681485.html
https://ria.ru/20210702/belorussiya-1739668122.html
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александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире
На Украине отреагировали на слова Лукашенко о контрабанде оружия
18:09 03.07.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Госпогранслужба Украины заявила, что заявления Лукашенко о контрабанде оружия безосновательны

Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Количество задержанного оружия на границе Украины с Белоруссией за полгода уменьшилось, заявления о контрабанде оружия с Украины безосновательны, заявила Госпогранслужба Украины.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, из соседней страны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия".
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"Количество задержаний оружия на границе с Беларусью уменьшилось. Украинские пограничники за полгода задержали на границе с Беларусью 27 единиц оружия, при этом - ни одного огнестрельного", - говорится на сайте. По данным пограничников, из 27 единиц задержанного оружия 12 - охотничье, 13 - холодное и по одной - газовое и пневматическое.
"Стоит заметить, что за аналогичный период прошлого года на украинско-белорусской границе задержали на шесть единиц оружия больше. Также стоит отметить, что по имеющимся у Госпогранслужбы Украины данным, соответствующие показатели белорусской стороны на смежном участке границы еще ниже. Так, администрация Госпогранслужбы Украины и Госпогранкомитет Беларуси осуществляют ежемесячный обмен обезличенной статистической информацией о результатах оперативно-служебной деятельности. Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за пять месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только четыре единицы оружия и 10 боеприпасов, все в пунктах пропуска", - подчеркнули в ведомстве.
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В Госпогранслужбе добавили, что при обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Белоруссии отмечали уменьшение в отчетный период в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с Украиной.
"Поэтому все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия с Украины - безосновательны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", - заявили украинские пограничники.
 
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