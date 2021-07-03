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В Приангарье ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Приангарье ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 03.07.2021
В Приангарье ужесточили ограничения из-за коронавируса
Указом губернатора в Иркутской области до 18 июля приостановлена работа театров, концертных залов, цирков, соляриев и саун, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T11:07
2021-07-03T11:07
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
иркутская область
общество
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ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Указом губернатора в Иркутской области до 18 июля приостановлена работа театров, концертных залов, цирков, соляриев и саун, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Из-за распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области внесены изменения в указ губернатора о санитарно-эпидемиологических ограничениях."По 18 июля 2021 года приостанавливается деятельность театров, концертных залов, цирков и иных организаций отдыха и развлечения, включая детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, СПА-салонов, соляриев, саун, а также предоставление услуг общественного питания в фудкортах", - говорится в сообщении.В соответствии с указом для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы необходимо предъявить справку о полном курсе вакцинации против COVID-19 (за исключением несовершеннолетних), отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до вселения. Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, также требуется для посещения кинотеатров и спортивных залов.Рекомендовано возобновить работу "дежурных" групп в дошкольных учреждениях. На период с 5 июля по 2 августа 2021 года отменяется выезд за пределы Иркутской области организованных групп детей для оздоровления и участия в массовых мероприятиях. Кроме этого, отменяется проведение специализированных смен для детей-инвалидов и детей из замещающих семей в летнем оздоровительном лагере на Байкале.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, иркутская область, общество
В Приангарье ужесточили ограничения из-за коронавируса
11:07 03.07.2021
 
© Depositphotos / photosoupyТеатр
Театр - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Depositphotos / photosoupy

В Иркутской области до 18 июля приостановили работу концертных залов, цирков, саун и фудкортов

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Указом губернатора в Иркутской области до 18 июля приостановлена работа театров, концертных залов, цирков, соляриев и саун, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Из-за распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области внесены изменения в указ губернатора о санитарно-эпидемиологических ограничениях.
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"По 18 июля 2021 года приостанавливается деятельность театров, концертных залов, цирков и иных организаций отдыха и развлечения, включая детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, СПА-салонов, соляриев, саун, а также предоставление услуг общественного питания в фудкортах", - говорится в сообщении.
В соответствии с указом для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы необходимо предъявить справку о полном курсе вакцинации против COVID-19 (за исключением несовершеннолетних), отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до вселения. Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, также требуется для посещения кинотеатров и спортивных залов.
Рекомендовано возобновить работу "дежурных" групп в дошкольных учреждениях. На период с 5 июля по 2 августа 2021 года отменяется выезд за пределы Иркутской области организованных групп детей для оздоровления и участия в массовых мероприятиях. Кроме этого, отменяется проведение специализированных смен для детей-инвалидов и детей из замещающих семей в летнем оздоровительном лагере на Байкале.
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