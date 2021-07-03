https://ria.ru/20210703/ogranicheniya-1739723524.html

В Приангарье ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Приангарье ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 03.07.2021

В Приангарье ужесточили ограничения из-за коронавируса

Указом губернатора в Иркутской области до 18 июля приостановлена работа театров, концертных залов, цирков, соляриев и саун, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T11:07

2021-07-03T11:07

2021-07-03T11:07

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

иркутская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151117/16/1511171641_0:219:4200:2582_1920x0_80_0_0_810fa01f02d7a09f5528abeedda5b036.jpg

ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Указом губернатора в Иркутской области до 18 июля приостановлена работа театров, концертных залов, цирков, соляриев и саун, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Из-за распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области внесены изменения в указ губернатора о санитарно-эпидемиологических ограничениях."По 18 июля 2021 года приостанавливается деятельность театров, концертных залов, цирков и иных организаций отдыха и развлечения, включая детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, СПА-салонов, соляриев, саун, а также предоставление услуг общественного питания в фудкортах", - говорится в сообщении.В соответствии с указом для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы необходимо предъявить справку о полном курсе вакцинации против COVID-19 (за исключением несовершеннолетних), отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до вселения. Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, также требуется для посещения кинотеатров и спортивных залов.Рекомендовано возобновить работу "дежурных" групп в дошкольных учреждениях. На период с 5 июля по 2 августа 2021 года отменяется выезд за пределы Иркутской области организованных групп детей для оздоровления и участия в массовых мероприятиях. Кроме этого, отменяется проведение специализированных смен для детей-инвалидов и детей из замещающих семей в летнем оздоровительном лагере на Байкале.

https://ria.ru/20210702/lokdaun-1739519032.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, иркутская область, общество