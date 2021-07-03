https://ria.ru/20210703/obyasnenie-1739716474.html

В Германии объяснили, почему Россию нельзя называть отсталой страной

В Германии объяснили, почему Россию нельзя называть отсталой страной - РИА Новости, 03.07.2021

В Германии объяснили, почему Россию нельзя называть отсталой страной

На фоне усиления позиций Китая на мировой арене Западу следует наладить диалог с Россией и перестать относиться к ней с позиции победителя, пишет немецкий... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T09:34

2021-07-03T09:34

2021-07-03T12:28

россия

федор достоевский

александр пушкин

германия

китай

швейцария

политика

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. На фоне усиления позиций Китая на мировой арене Западу следует наладить диалог с Россией и перестать относиться к ней с позиции победителя, пишет немецкий обозреватель Михаэль Линденманн в журнале Die Ostschweiz.По его мнению, риторика мировых СМИ, скудные знания истории России, ее культуры и языка, а также низкий уровень доверия друг к другу препятствуют налаживанию взаимопонимания между двумя сторонами.Автор обращает внимание на то, что в рамках занятий по истории западные школьники в основном изучают периоды Октябрьской революции и распада СССР, тогда как этап формирования России с XVI по XIX век не затрагивается.Он напоминает о масштабах влияния, которое оказала российская интеллигенция на Западную Европу, рассуждая о вкладе Льва Толстого, Федора Достоевского и Александра Пушкина, а также многих ученых. "Проявить чуть больше уважения было бы более чем уместно", — считает Линденманн.Эксперт заключил, что Запад не должен допустить "отдаления" от него такой близкой по разным аспектам страны, как Россия, и ее последующее сближение с Китаем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210626/velikobritaniya-1738727763.html

https://ria.ru/20210623/zapad-1738258079.html

россия

германия

китай

швейцария

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россия, федор достоевский, александр пушкин, германия, китай, швейцария, политика