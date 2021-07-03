В Германии объяснили, почему Россию нельзя называть отсталой страной
09:34 03.07.2021 (обновлено: 12:28 03.07.2021)
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. На фоне усиления позиций Китая на мировой арене Западу следует наладить диалог с Россией и перестать относиться к ней с позиции победителя, пишет немецкий обозреватель Михаэль Линденманн в журнале Die Ostschweiz.
По его мнению, риторика мировых СМИ, скудные знания истории России, ее культуры и языка, а также низкий уровень доверия друг к другу препятствуют налаживанию взаимопонимания между двумя сторонами.
Автор обращает внимание на то, что в рамках занятий по истории западные школьники в основном изучают периоды Октябрьской революции и распада СССР, тогда как этап формирования России с XVI по XIX век не затрагивается.
"В отношении России до сих пор господствует огульный образ отсталой страны и никто не обращает внимания на различные этносы, религии, культуры и языки, расположенные на территории крупнейшего государства в мире", — подчеркивает Линденманн, призывая восполнить недостающие знания для того, чтобы научиться понимать русских.
Он напоминает о масштабах влияния, которое оказала российская интеллигенция на Западную Европу, рассуждая о вкладе Льва Толстого, Федора Достоевского и Александра Пушкина, а также многих ученых. "Проявить чуть больше уважения было бы более чем уместно", — считает Линденманн.
Эксперт заключил, что Запад не должен допустить "отдаления" от него такой близкой по разным аспектам страны, как Россия, и ее последующее сближение с Китаем.