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В Германии объяснили, почему Россию нельзя называть отсталой страной
В Германии объяснили, почему Россию нельзя называть отсталой страной - РИА Новости, 03.07.2021
В Германии объяснили, почему Россию нельзя называть отсталой страной
На фоне усиления позиций Китая на мировой арене Западу следует наладить диалог с Россией и перестать относиться к ней с позиции победителя, пишет немецкий... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T09:34
2021-07-03T12:28
россия
федор достоевский
александр пушкин
германия
китай
швейцария
политика
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. На фоне усиления позиций Китая на мировой арене Западу следует наладить диалог с Россией и перестать относиться к ней с позиции победителя, пишет немецкий обозреватель Михаэль Линденманн в журнале Die Ostschweiz.По его мнению, риторика мировых СМИ, скудные знания истории России, ее культуры и языка, а также низкий уровень доверия друг к другу препятствуют налаживанию взаимопонимания между двумя сторонами.Автор обращает внимание на то, что в рамках занятий по истории западные школьники в основном изучают периоды Октябрьской революции и распада СССР, тогда как этап формирования России с XVI по XIX век не затрагивается.Он напоминает о масштабах влияния, которое оказала российская интеллигенция на Западную Европу, рассуждая о вкладе Льва Толстого, Федора Достоевского и Александра Пушкина, а также многих ученых. "Проявить чуть больше уважения было бы более чем уместно", — считает Линденманн.Эксперт заключил, что Запад не должен допустить "отдаления" от него такой близкой по разным аспектам страны, как Россия, и ее последующее сближение с Китаем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210626/velikobritaniya-1738727763.html
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россия, федор достоевский, александр пушкин, германия, китай, швейцария, политика

В Германии объяснили, почему Россию нельзя называть отсталой страной

09:34 03.07.2021 (обновлено: 12:28 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРоссиянка
Россиянка - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. На фоне усиления позиций Китая на мировой арене Западу следует наладить диалог с Россией и перестать относиться к ней с позиции победителя, пишет немецкий обозреватель Михаэль Линденманн в журнале Die Ostschweiz.
По его мнению, риторика мировых СМИ, скудные знания истории России, ее культуры и языка, а также низкий уровень доверия друг к другу препятствуют налаживанию взаимопонимания между двумя сторонами.
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Автор обращает внимание на то, что в рамках занятий по истории западные школьники в основном изучают периоды Октябрьской революции и распада СССР, тогда как этап формирования России с XVI по XIX век не затрагивается.

"В отношении России до сих пор господствует огульный образ отсталой страны и никто не обращает внимания на различные этносы, религии, культуры и языки, расположенные на территории крупнейшего государства в мире", — подчеркивает Линденманн, призывая восполнить недостающие знания для того, чтобы научиться понимать русских.

Он напоминает о масштабах влияния, которое оказала российская интеллигенция на Западную Европу, рассуждая о вкладе Льва Толстого, Федора Достоевского и Александра Пушкина, а также многих ученых. "Проявить чуть больше уважения было бы более чем уместно", — считает Линденманн.
Эксперт заключил, что Запад не должен допустить "отдаления" от него такой близкой по разным аспектам страны, как Россия, и ее последующее сближение с Китаем.
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