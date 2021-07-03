https://ria.ru/20210703/obrushenie-1739704615.html

Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до 22 человек

Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до 22 человек - РИА Новости, 03.07.2021

Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до 22 человек

Число погибших в результате обрушения жилого дома в американском штате Флорида увеличилось до 22 человек, сообщила журналистам мэр округа Майами-Дейд Даниэлла... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T01:11

2021-07-03T01:11

2021-07-03T01:19

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ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Число погибших в результате обрушения жилого дома в американском штате Флорида увеличилось до 22 человек, сообщила журналистам мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.Мэр добавила, что 126 человек числятся пропавшими без вести.Многоэтажный дом частично обрушился 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.По информации властей, разрушены около половины из 130 расположенных в здании квартир.

https://ria.ru/20210702/obrushenie-1739513787.html

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вашингтон, флорида, майами, в мире