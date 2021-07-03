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Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до 22 человек
Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до 22 человек - РИА Новости, 03.07.2021
Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до 22 человек
Число погибших в результате обрушения жилого дома в американском штате Флорида увеличилось до 22 человек, сообщила журналистам мэр округа Майами-Дейд Даниэлла... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T01:11
2021-07-03T01:11
2021-07-03T01:19
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ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Число погибших в результате обрушения жилого дома в американском штате Флорида увеличилось до 22 человек, сообщила журналистам мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.Мэр добавила, что 126 человек числятся пропавшими без вести.Многоэтажный дом частично обрушился 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.По информации властей, разрушены около половины из 130 расположенных в здании квартир.
https://ria.ru/20210702/obrushenie-1739513787.html
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вашингтон, флорида, майами, в мире
Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до 22 человек
01:11 03.07.2021 (обновлено: 01:19 03.07.2021)
Число погибших при частичном обрушении жилого дома во Флориде возросло до 22 человек